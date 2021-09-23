Cụ ông vội vàng bước xuống giường và ra mở cửa rồi giật mình với sự xuất hiện của người phụ nữ ngay trước mặt.

Theo tờ Hulldailymail đưa tin, mới đây, một cụ ông 84 tuổi đang nằm ngủ trên giường bất ngờ nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo âm thanh gì đó rất lạ. Ông vội vàng bước xuống giường, ra mở cửa và vô cùng sốc với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Lúc này, người đập cửa là một phụ nữ bán khỏa thân bê bết máu, cô van xin ông cứu mình vì vừa bị cưỡng hiếp ở khu vực công viên vui chơi trên phố Bean, gần đường Anlaby, phía Tây thành phố Hull (Anh).

Nghe vậy, ông đã đỡ người phụ nữ vào nhà, gọi cảnh sát đến xử lý vụ việc. Cụ ông (giấu tên) kể với tờ Hulldailymail rằng: "Khi tôi mở cửa, tôi thấy cô ấy bê bết máu, không mặc gì từ thắt lưng trở xuống, không có đồ lót hay bất cứ thứ gì. Tôi đưa cô ấy vào trong và ngay lập tức gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Người phụ nữ rơi vào tình trạng khủng khiếp và cô ấy đang nắm chặt chiếc áo dính đầy mồ hôi của kẻ tấn công mình trên tay. Chiếc áo đó cũng dính đầy máu. Tôi không thể tin được những gì cô ấy nói với tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã bị tấn công và gọi số 999, sau đó lại bị tấn công tiếp lần nữa”.

Nạn nhân đến đập cửa nhà cụ ông để cầu cứu - Ảnh minh họa

Hiện cảnh sát khu vực vẫn đang tích cực truy lùng kẻ tấn công. Họ đã tiến hành điều tra từng nhà trong khu vực sau vụ tấn công tình dục kinh hoàng này. Về phía nạn nhân đã được hỗ trợ về mặt thể chất và tâm lý.

Chánh thanh tra Pete Thorp cho biết thêm: “Dễ hiểu rằng một sự cố có tính chất nguy hiểm như thế này sẽ khiến cộng đồng địa phương vô cùng lo ngại. Chúng tôi đang xử lý với mức độ nghiêm túc cao nhất và đã tiến hành các cuộc điều tra, bao gồm cả việc kiểm các các camera an ninh xung quanh. Nạn nhân đang được hỗ trợ và chúng tôi đang điều tra theo mọi hướng để có thể để xác định danh tính kẻ tấn công, nhanh nhất có thể".

Cảnh sát cũng kêu gọi nếu bất kỳ ai có thông tin nào có thể hỗ trợ cuộc điều tra thì vui lòng báo cho cơ quan chức năng. Ngoài ra cảnh sát còn cung cấp đường dây nóng ẩn danh để người dân có thể báo cáo nếu không muốn tiết lộ danh tính vì lo ngại an toàn cho bản thân.

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