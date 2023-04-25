Ngày Chim cánh cụt Thế giới 2023: Ngày để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại

Thế giới 25/04/2023 11:06

Hôm nay, ngày 25/4 (thứ Ba) là ngày Chim cánh cụt Thế giới (World Penguin Day) nhằm bảo vệ loài chim cánh cụt.

Với dáng đi lạch bạch và thân hình như một quả bowling, chú chim cánh cụt đáng yêu là loài động vật quen thuộc với chúng ta cùng nhiều nhân vật và hình ảnh dễ thương. 

Thật không may, những chú chim cánh cụt này đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại.

Ngày Chim cánh cụt Thế giới 2023: Ngày để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày Chim cánh cụt Thế giới là một ngày do Đài quan sát Nam Cực McMurdo ở Hoa Kỳ ấn định trùng với thời điểm chim cánh cụt Nam Cực di cư về phía bắc để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại.

Chim cánh cụt hoàng đế và chim cánh cụt Adelie sống ở Biển Ross ở Nam Cực, và ngày này đã trở thành ngày kỷ niệm kể từ khi chim cánh cụt Adelie đi qua Biển Ross ở Nam Cực nơi có Căn cứ McMurdo vào khoảng tháng 4 khi biển đóng băng.

Ngày Chim cánh cụt Thế giới 2023: Ngày để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện có 17 loài chim cánh cụt phân bố trên khắp thế giới, 11 loài trong số đó được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, tên cũ là Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới hoặc Quỹ Bảo vệ Đời sống Thiên nhiên Thế giới (World Wildlife Fund) xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc dễ bị tổn thương.

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tuyệt chủng của loài chim cánh cụt là do sự sụt giảm số lượng loài nhuyễn thể, vốn là thức ăn chính của loài chim cánh cụt. 

Ngoài ra, việc đánh bắt bừa bãi loài nhuyễn thể để sử dụng các chất bổ sung sức khỏe như omega-3 hay dùng mồi câu cá cũng là một trong những nguyên nhân làm số lượng loài nhuyễn thể sụt giảm.

Ngày Chim cánh cụt Thế giới 2023: Ngày để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nhiều sự kiện được tổ chức trên khắp thế giới để kỷ niệm ngày Chim cánh cụt Thế giới 25/4 nhằm đưa ra thông điệp bảo vệ loài chim cánh cụt.  

Ngoài ra, nhóm môi trường Greenpeace và các nhà khoa học trên khắp thế giới đang phát triển các hoạt động liên quan với mục tiêu bảo vệ môi trường sống của chúng bằng cách chỉ định 30% diện tích biển là khu bảo tồn biển.

Ngày Chim cánh cụt Thế giới 2023: Ngày để bảo vệ loài chim cánh cụt đang biến mất do sự nóng lên toàn cầu và môi trường sống bị hủy hoại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, nhân dịp ngày Chim cánh cụt Thế giới, không chỉ các công ty và chính phủ, đội ngũ nghiên cứu, các nhà khoa học mà cả các cá nhân cũng nên thực hiện các bước nhỏ để bảo vệ động vật cũng như môi trường. 

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