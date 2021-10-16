Sau khi sự việc xảy ra, bà cụ 71 tuổi đã yêu cầu gia đình thủ phạm bồi thường tổn thất cho mình song, thủ phạm 17 tuổi đã không đồng ý nên bà đã quyết định báo cảnh sát.

Mới đây, mạng xã hội Indonesia đã vô cùng xôn xao trước một vụ án vô cùng hy hữu. Cụ thể vào ngày 12/10 vừa qua, bà JM (71 tuổi) đã tới đồn cảnh sát Jati thuộc quận Kudus, miền Trung Java, Indonesia để trình báo về việc bà bị một nam thanh niên cưỡng hiếp. Theo đó, vào trưa 8/10, khi các thành viên khác đi vắng, bà JM đang ở nhà một mình thì bị một nam sinh lẻn vào nhà giở trò đồi bại. Bà JM kể lại: “Trưa đó tôi bị đau bụng nên nằm nghỉ ngơi trong phòng mình rồi ngủ thiếp đi. Con trai tôi đi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo, con dâu và cháu gái đều đi ra ngoài. Chỉ mình tôi ở nhà”.

Cụ bà 71 tuổi kể lại vụ việc khiến bà tổn thương - Ảnh:Internet Khi bà JM đang ngủ trong phòng thì cảm thấy ai đó đang kéo quần bà xuống nên giật mình tỉnh dậy. Thấy vậy, nghi phạm đã hoảng sợ và chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên ngay sau đó hắn đã quay lại và cưỡng hiếp bà, mặc cho bà kêu gào, van xin. Bà JB trình báo với cảnh sát: “Tôi la hét lên, cầu xin hắn tha cho mình và kêu cứu những người xung quanh nhưng không ai nghe thấy. Khoảng 15 phút sau, hắn ta bỏ đi. Đó chính là DP, chỉ ở cách nhà tôi vài nhà”.

Cụ bà đã tìm tới nhà thủ phạm để đòi bồi thường nhưng bị từ chối vì vậy bà đã báo cảnh sát - Ảnh: Internet Thông tin từ phía cảnh sát khu vực, cảnh sát Aiptu Jansen cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của cụ bà, cảnh sát đã đưa nạn nhân tới bệnh viện để kiểm tra thương tích. Nghi phạm là PD, nam sinh 17 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3. PD được mọi người trong làng coi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và học giỏi. TTheo ghi nhận của cảnh sát, trong lúc xảy ra sự việc, PD hoàn toàn tỉnh táo và không hề uống rượu. Đáng ngạc nhiên là PD - kẻ giở trò đồi bại với bà JM cũng chính là hàng xóm của gia đình bà. Theo lời của cụ bà 71 tuổi, sau khi xảy ra sự việc bà đã nói chuyện với gia đình của cậu thanh niên 17 tuổi. Bà JM yêu cầu gia đình DP bồi thường cho mình khoản tiền nhưng thủ phạm từ chối. Tức giận, bà JM mới tới đồn cảnh sát báo án. Vụ việc vẫn đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

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