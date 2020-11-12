Nam huấn luyện viên cưỡng hôn nữ sinh 9 tuổi trong phòng thay đồ, lời giải thích sau đó khiến phụ huynh càng bức xúc hơn

Thế giới 12/11/2020 16:16

Sau khi bé gái 9 tuổi đi vào phòng chứa đồ, nam huấn luyện kéo tay, cưỡng hôn nữ sinh. Trước đó, đối tượng từng vướng scandal với nữ sinh khác.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam huấn luyện viên cưỡng hôn nữ sinh được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo đó, sự việc này xảy ra vào ngày 6/10, người đàn ông trong clip này là Dmitry Kazakov (36 tuổi) đang làm huấn luyện viên võ thuật cho một câu lạc bộ thể thao ở thành phố Kramen, tỉnh Primorsky Krai, Nga.

Theo hình ảnh trong đoạn clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, khi bé gái 9 tuổi bước vào phòng thay đồ, Dmitry giúp cô bé cất đồ lên giá. Sau đó, gã kéo bé gái vào lòng. Điều đáng nói là cô bé không phản kháng còn vòng tay ra sau ôm lấy nam huấn luyện viên. Sau khi hôn nhau đắm đuối thì cô bé trở ra ngoài. 

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Nam huấn luyện viên cưỡng hôn nữ sinh 9 tuổi trong phòng chứa đồ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip ghi lại cảnh tượng trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mọi người vô cùng bức xúc trước hành động của vị huấn luyện viên này. Cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Trước sự chỉ trích của mọi người, Dmitry giải thích anh ta và bố mẹ bé gái là bạn tốt của nhau. Gã cho rằng người lớn trao cho những đứa trẻ cái ôm, hôn là chuyện rất bình thường. Dmitry cũng nhấn mạnh rằng, mình cũng được những đứa trẻ khác trong câu lạc bộ ôm. Đây hoàn toàn không phải là hành vi lạm dụng trẻ em.

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Bé gái cũng vòng tay ôm lại nam huấn luyện - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vị huấn luyện viên này từng vướng vào scandal với một học sinh kém tuổi và bị kết án vì việc này. Thế nhưng sau đó anh ta vẫn tiếp tục dạy võ cho trẻ em.

Sau khi được chia sẻ, vụ việc đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Các phụ huynh vô cùng bức xúc trước hành vi của vị huấn luyện viên này. Hầu hết mọi người đều cho rằng cảnh sát nên xử phạt Dmitry thật nặng.

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