Thấy vợ làm lơ việc nhà, người đàn ông giả vờ thử lòng, lén đặt camera thì nhìn thấy cảnh động trời

Sau khi thấy vợ chểnh mảng việc nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, người chồng thử lòng vợ. Khi đặt camera, ông nhìn thấy cảnh tượng động trời.

Mới đây, câu chuyện người chồng thử lòng vợ cách đây 3 năm bất ngờ được cộng đồng mạng “đào” lại. Theo đó, vào năm 2017, một người đàn ông nổi tiếng trên mạng xã hội tên George thấy vợ chểnh mảng chuyện nấu ăn, không còn quan tâm đến việc chăm lo gia đình nên nghi ngờ vợ ngoại tình.

Ngay sau đó, người này đã lên kế hoạch thử lòng sự chung thủy của vợ. George quyết định sắp xếp để vợ đến làm công việc bán thời gian tại căn hộ của một người mẫu nam điển trai. Bên cạnh đó, người chồng cũng bí mật cài camera theo dõi trong nhà nam người mẫu để quan sát hành động của vợ.

Thấy vợ ngày càng chểnh mảng việc nhà, người chồng thử lòng vợ, lắp camera theo dõi thì nhìn thấy điều không ai ngờ tới - Ảnh: Internet

Khi người vợ đến, nam người mẫu đã cởi áo sơ mi, để lộ cơ thể cường tráng. Không chỉ vậy, anh chàng còn cởi cả chiếc quần dài bên ngoài rồi tiến lại gần động chạm, hôn cổ người phụ nữ.

Ban đầu, người vợ cảnh cáo chàng trai, nói rằng mình là người đã có gia đình. Thế nhưng chàng người mẫu vẫn tiếp tục tấn công dồn dập. Sau cùng, chị vợ đã bị đốn gục, ôm hôn lại. Không lâu sau đó, cả hai nắm tay nhau vào phòng ngủ. Lúc này, camera không thể tiếp tục ghi lại khung cảnh bên trong.

Người chồng cho rằng mình không thể sống với người vợ kinh khủng như vậy - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, hình ảnh người vợ ngoại tình với trai trẻ đã được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ông chồng cũng nên kiểm tra ADN của 5 đứa con. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc ông chồng không chịu tin tưởng, thử lòng vợ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng người chồng nên ly hôn vợ ngay lập tức. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng người chồng vẫn tha thứ cho vợ vì suy nghĩ cho tương lai của 5 đứa trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-vo-lam-lo-viec-nha-nguoi-dan-ong-gia-vo-thu-long-len-dat-camera-thi-nhin-thay-canh-dong-troi-386572.html