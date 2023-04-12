Theo CNN và Fox News vào ngày 10/4 (giờ địa phương), một con nai sừng tấm hoang dã đã đến Bệnh viện Providence ở Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ vào ngày 6/4. Tình huống vào thời điểm đó đã được du khách quay lại và lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội như Twitter.

Một con nai sừng tấm (moose) hoang dã vào một bệnh viện ở Hoa Kỳ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Con nai sừng tấm này không quan tâm đến không khí bối rối của mọi người xung quanh mà chỉ ung dung đi ăn cây cảnh.

Trong video, một con nai sừng tấm vào bệnh viện và đi lang thang trên hành lang. Những vị khách ồ lên ngạc nhiên nhưng con nai sừng tấm không quan tâm và ăn những cây cảnh được chưng ở một góc của bệnh viện. Nhân viên bảo vệ ngăn chặn bằng ghế ngồi, ghế sofa và lấy một số cây để thu hút nai sừng tấm. Sau đó, con nai sừng tấm ung dung rời khỏi bệnh viện mà không có bất kỳ hành động nào khác.

Các video về con nai sừng tấm này được đăng trên mạng xã hội trở thành chủ đề nóng mỗi ngày, được báo cáo trên nhiều phương tiện truyền thông địa phương và hầu hết các video vượt qua 100.000 lượt xem. Đặc biệt, cư dân mạng tỏ ra thích thú với việc con nai sừng tấm chỉ ăn cây cảnh và đi ra ngoài. Họ để lại những bình luận như “Các cây cảnh trong bệnh viện chắc hẳn rất ngon” và “Có thể con nai sừng tấm đến vì nghe đồn đây là một ‘nhà hàng’ cây cảnh thì sao?”

Một quan chức bệnh viện cho biết: "Vào thời điểm đó, có những con gấu khác không ngừng cố gắng vào phòng cấp cứu nhưng đã bị ngăn chặn, không có khoảnh khắc nào buồn tẻ trong bệnh viện này. Một con nai sừng tấm đột nhiên xuất hiện và gây náo động và khiến tất cả nhân viên ngạc nhiên, nhưng không có thiệt hại nào xảy ra. Con nai sừng tấm rời khỏi bệnh viện và ngủ một giấc ở phía bên kia của tòa nhà rồi biến mất”.

Theo Cục Cá và Trò chơi Alaska (ADFG), hiện có khoảng 175.000 đến 200.000 con nai sừng tấm ở Alaska. Trung bình nặng từ 725 kg. Chúng thường ngoan ngoãn, nhưng có thể trở nên hung dữ trong mùa sinh sản hoặc khi bị căng thẳng. Nhà sinh vật học Jason Herrmann của ADFG cho biết: “Nai sừng tấm là loài động vật có thể gây nguy hiểm cho con người”.

Theo Chosun Ilbo