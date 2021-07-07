Muốn sống chung với bạn trai nhưng bố không cho phép, cô gái 15 tuổi thuyết phục bạn trai giết bố đẻ

Thế giới 07/07/2021 11:58

Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Nga khi cô con gái 15 tuổi đã thuyết phục bạn trai đến nhà giết bố đẻ và mẹ kế.

Sina đưa tin, một nữ sinh ở vùng Lipetsk, Nga đã bị kết án 7 năm tù vì thuyết phục bạn trai giết bố đẻ và mẹ kế, trong khi bạn trai của cô bị kết án 14 năm tù.

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 Cô gái 15 tuổi đã tuyết phục bạn trai đến nhà để giết bố và mẹ kế

Ủy ban điều tra địa phương thông báo rằng, vụ việc xảy ra vào ngày 28/10/2019. Bạn trai của cô gái đã đến nhà cô với một con dao để giết bố đẻ và mẹ kế theo yêu cầu của của bạn gái. Truyền thông địa phương đưa tin, cô gái hiện nay 15 tuổi, lý do cô thuyết phục bạn trai phạm tội là do bố cô không đồng ý để cô sống cùng với bạn trai. Cô gái để bạn trai của mình vào nhà qua cửa sổ và sau đó để anh ta trốn trong nhà.

Sau khi nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ ở hành lang, bạn trai của cô đã đi ra khỏi chỗ trốn và dùng dao đâm người phụ nữ ít nhất 9 nhát. Sau đó, người bạn trai này đã đâm ít nhất 2 nhát vào eo và thắt lưng của người bố trước sự chứng kiến của cô gái.

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 Vì bố không đồng ý cho con gái sống chung với bạn trai nên cô đã nảy ra ý định này
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 Mặc dù đã bị bắt nhưng cô gái và người bạn trai không chịu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình

Sau khi sự việc xảy ra, cô gái và bạn trai đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt hung khí giết người trong lúc tẩu thoát. Bố cô gái đã gọi điện đến trung tâm cấp cứu nhờ trợ giúp. Hai nghi phạm nhanh chóng bị tạm giữ. Ủy ban điều tra đã lập hồ sơ về tội giết người và cố ý giết người với hai bị can. Tuy nhiên, cô gái và người bạn trai không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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