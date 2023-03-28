Một gia đình "ăn quỵt" nồi lẩu rồi thản nhiên rời khỏi nhà hàng

Một chủ nhà hàng ở Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul cáo buộc 3 nam, 2 nữ được cho là thành viên của một gia đình vì sau khi ăn đã rời đi mà không thanh toán tiền.

Chủ nhà hàng ở khu vực Yangcheon-gu, Seoul nhận định một nhóm 5 người được cho là một gia đình có hành vi cố tình 'ăn quỵt’ nên đã ngay lập tức trình báo công an và chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội.

Theo Kukmin Ilbo vào ngày 25/3, vụ việc diễn ra vào giờ ăn trưa ngày 5/3 tại một nhà hàng ở Mok-dong bán lẩu shabu-shabu. Năm người có vẻ như là một gia đình, gồm 1 nam và 1 nữ khoảng 50 tuổi, 2 nam và 1 nữ khoảng 20 tuổi bước vào nhà hàng vào khoảng 12 giờ 25 phút trưa hôm đó.

Họ đã gọi và ăn tổng cộng thức ăn trị giá 137.000 won. Khoảng hơn một tiếng sau, cả nhóm ăn xong và lần lượt rời khỏi nhà hàng. 3 người đi ra trước, còn hai người trẻ tuổi nam và nữ đi ra sau mà không hề thanh toán.

Lẩu shabu-shabu. Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhà hàng nói: “Chắc mình nhầm với rồi" và nghĩ nếu họ phát hiện sẽ quay lại trả tiền. Tuy nhiên, khi họ không đến, tôi xem quay camera quan sát bên trong nhà hàng và thấy cảnh họ thậm chí không nhìn vào máy tính tiền khi rời đi”.

Chủ nhà hàng giải thích hoàn cảnh lúc đó: “Bàn sau có một nhóm 6 người khách, khi bàn sau đứng dậy thì cả họ cũng đứng dậy nhưng lại ra về trước, chỉ có bàn bên cạnh thanh toán.

Chủ nhà hàng nhận định đây là hành vi cố tình 'ăn quỵt’ nên đã ngay lập tức trình báo công an và chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội.

Theo OheadLine

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