Mẹ kế nuôi con riêng của chồng 13 năm rồi... cưới

Một người phụ nữ ở Nga sau khi ly dị đã mang thai rồi kết hôn với con trai của chồng cũ khiến dân tình ngỡ ngàng. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Mới đây, cô Marina Balmasheva (35 tuổi, sống tại Nga), người có hơn 400 ngàn lượt theo dõi trên Instagram vui mừng thông báo đã mang thai con đầu lòng với Vladimir Shavyrin (20 tuổi). Đáng nói, Marina từng là mẹ kế của Vladimir trong hàng chục năm trời.

Marina và chồng cũ Alexey - Ảnh: Dailymail

Theo Dailymail, Marina kết hôn với ông Alexey khi Vladimir chỉ mới 7 tuổi. Quãng thời gian sống chung dưới một mái nhà khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Khi Vladimir 19 tuổi, cặp đôi đã bắt đầu mối quan hệ trên mức bình thường.

Không lâu sau, ông Alexey phát hiện sự việc và đâm đơn ly dị. Người chồng không thể chấp nhận việc vợ và con trai lừa dối mình.

Sau khi ly hôn, Marina đến với con trai của chồng cũ - Ảnh: Dailymail

Vụ ly hôn đã giúp Marina và Vladimir đường đường chính chính đến với nhau. Cả hai dắt nhau ra ngoài xây dựng tổ ấm.

Một tháng sau, cặp đôi tuyên bố kết hôn vì Marina đã mang trong mình "giọt máu" của Vladimir. Mối quan hệ "mẹ kế - con chồng" nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Nhiều người phê phán Marina là kẻ bội bạc, nhẫn tâm dụ dỗ con trai của chồng cùng nhiều lời lẽ không hay khác, nhưng người phụ nữ 35 tuổi cho hay cô chẳng hề quan tâm vì đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Mối quan hệ của cặp đôi bị nhiều người gièm pha - Ảnh: Dailymail

Dù đã chia tay chồng cũ nhưng cả Marina và Vladimir vẫn hỗ trợ Alexey nuôi dạy những đứa trẻ của ông. Chúng đều là anh chị em của Vladimir và là con nuôi của Marina, vì thế họ vẫn dành tình yêu thương đến lũ trẻ.

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