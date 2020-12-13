Thấy cháu sinh ra đen như Bao Công, mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình và bỏ mặc không chăm sóc. Hai tháng sau sự thật phơi bày khiến bà xấu hổ tột độ.

Sau khi sinh con, ngoài việc quan tâm đứa trẻ có khỏe mạnh hay không thì các cặp vợ chồng thường xem ngoại hình của con giống ai, thừa hưởng những nét nào của cha mẹ. Thậm chí không ít mẹ bầu tin vào các mẹo dân gian, ăn một số thực phẩm đặc biệt với niềm tin con sinh ra sẽ được khỏe mạnh, trắng trẻo.

Cô Zhang (sống tại Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Trong lúc mang thai cô đã uống rất nhiều sữa, nước dừa, trứng gà... với hy vọng con sinh ra sẽ trắng như trứng gà bóc.

Một thời gian sau, cô Zhang sinh con trai theo đúng ý nguyện, thế nhưng đứa trẻ lại có làn da ngăm đen. Vừa nhìn thấy em bé, cả nhà đã bật cười, thậm chí còn đặt biệt danh cho bé là Bao Công.

Mẹ chồng bóng gió con dâu ngoại tình vì cháu nội sinh ra đen như Bao Công - Ảnh: Sina

Thế nhưng bà mẹ chồng lại chẳng vui vẻ gì mấy. Bà cảm thấy cháu nội khác xa con trai mình, nhất là làn da ngăm đen kia. Không những vậy, bà còn nghi con dâu ngoại tình với người đàn ông Châu Phi nên đứa trẻ mới đen dữ vậy.

Điều này khiến chị Zhang vô cùng buồn bã. Do không được mẹ chồng giúp đỡ nên cô phải tự mình chăm con. Chị Zhang nghĩ dù đứa bé không được trắng trẻo như mình mong muốn nhưng vẫn là báu vật của mình, phải toàn tâm toàn ý chăm sóc bé thật tốt.

Khoảng 2 tháng sau, mẹ chồng cô Zhang sang thăm nhà thì há hốc miệng khi thấy cháu nội. Không còn làn da đen đúa như trước, bé trai nay đã lột xác ngoạn mục, chẳng những trắng trẻo bụ bẫm mà còn giống bố như lột. Mẹ chồng chị Zhang thay đổi 180 độ, cả ngày ôm cháu nội trên tay xuýt xoa, gặp ai cũng khoe ra vẻ tự hào lắm.

Hai tháng sau, bé trai lột xác ngoạn mục - Ảnh: Sina

Theo các bác sĩ, do bị ngâm trong nước ối lâu ngày, đầu bị o ép trong quá trình sinh thường, làn da bị mất chất bảo vệ khi còn trong bụng mẹ nên các em bé sơ sinh thường có làn da ngăm đen và nhăn nheo. Qua thời gian, ngoại hình của bé sẽ thay đổi ngoạn mục khiến cha mẹ cũng phải ngạc nhiên.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-chong-nghi-con-dau-ngoai-tinh-vi-chau-sinh-ra-den-nhu-bao-cong-2-thang-sau-su-that-phoi-bay-khien-ba-xau-ho-tot-do-390040.html