Hiếm muộn suốt 10 năm, vợ vừa thông báo mang thai thì chồng đòi chôn sống, biết nguyên nhân ai nấy đều thương cảm

Thế giới 13/12/2020 11:21

Thay vì sung sướng khi biết vợ mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người chồng lại đào mộ đòi chôn sống vợ. Biết nguyên nhân ai nấy đều tỏ ra thương cảm.

Ông Agbadulu Mathew, sống tại Yelwata, bang Nasarawa (Nigeria) đã kết hôn với bà Caroline được 10 năm. Cả hai quen nhau trong tang lễ của người quen. Ông Agbadulu đã phải lòng bà Caroline ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi nhan sắc rực rỡ của bà. 

Tuy nhiên trong suốt 10 năm chung sống, cả hai nhiều lần suýt tan vỡ vì không có con. Áp lực từ nhiều phía khiến người chồng trở nên căng thẳng và chán nản, chuyện chăn gối với vợ cũng vì thế mà xao nhãng. 

Cả hai đã đến bệnh viện thăm khắm nhiều lần. Kết quả cho thấy sức khỏe của đôi vợ chồng đều bình thường, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả hai vẫn chưa có con. Một thời gian sau, người vợ bất ngờ thông báo đã có tin vui. 

Thế nhưng thay vì sung sướng khi biết vợ mang thai, người chồng lại nghi ngờ và truy hỏi vợ. Không còn cách nào khác, cô vợ đã khai thật rằng tác giả cái thai trong bụng là bạn thân của chồng. Caroline cho hay vì nóng lòng muốn có con sau 10 năm kết hôn nên đã "xin" bạn thân của chồng một đứa con. 

Hiếm muộn suốt 10 năm, vợ vừa thông báo mang thai thì chồng đòi chôn sống, biết nguyên nhân ai nấy đều thương cảm - Ảnh 1
Chồng định chôn sống vợ sau khi biết cô ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

"Họ khá thân mật nên tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi. Cô ấy làm tôi quá nhục nhã. Tôi chỉ muốn loại bỏ vợ mình vĩnh viễn khỏi thế giới này nên tôi đã tự đào mộ để chôn cô ấy", ông Mathew cho biết. 

Người đàn ông đã đào mộ bên cạnh mộ của bố vợ với mục đích chôn sống Caroline, để cô yên nghỉ cạnh mộ của cha mình. Trong khi đó, người vợ cũng lên tiếng giải thích cho hành động của cô.

Caroline giãi bày cô luôn thèm khát một đứa con nhưng người chồng lại khá thờ ơ với việc đó, thậm chí chẳng màng quan hệ với vợ. "Tôi cũng là một phụ nữ khao khát được yêu và làm mẹ, nên tôi đã đến với bạn thân của anh ấy. Người có thể giúp tôi có một đứa con và đáp ứng nhu cầu chăn gối của tôi", người vợ chia sẻ. 

Câu chuyện nhận về nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Người tỏ ra thông cảm với Mathew vì cho rằng ông đã bị vợ và bạn thân cắm sừng đau đớn. Số khác lại nghĩ Caroline tội nghiệp vì mắc kẹt trong bi kịch hôn nhân. 

Theo các trang tin địa phương, người chồng đã bị giam giữ vì có ý định giết người trong khi người vợ lại bị người đời cười chê vì đi ngoại tình dù cô đã thỏa lòng mong ước có một mụn con.

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Người vợ đã hành động rất nhanh với mong muốn ngăn chặn việc chồng mình và nữ giúp việc đi quá xa, nhưng hóa ra, mọi chuyện còn tồi tệ hơn cô nghĩ.

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