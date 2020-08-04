Mẹ chồng nàng dâu chửi bới nhau ỏm tỏi ở hôn lễ, thái độ của chú rể gây ngỡ ngàng

Thế giới 04/08/2020 05:00

Ai nấy đều cho rằng cuộc sống sau này của người chồng hẳn sẽ cực kỳ nghẹt thở vì mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip mẹ chồng nàng dâu chửi bới nhau ỏm tỏi ở hôn lễ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Dailymail, đoạn clip được em gái của cô dâu quay lại và đăng lên mạng. Hình ảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau tay đôi ngay giữa đám cưới khiến tất cả khách mời phải nín thở.

"Đây là đám cưới chị gái tôi cách đây hai năm. Chị ấy bị mẹ chồng ghét. Chắc hẳn đây là kiểu mẹ chồng thù hằn con dâu vì cướp con trai họ đi", dòng trạng thái đi kèm đoạn clip.

Theo hình ảnh trong video, cô dâu chú rể đang trao nhau lời hẹn ước thì mẹ chú rể bất ngờ đứng dậy, tiến đến gần cặp đôi và bắt đầu to tiếng.

Mẹ chú rể cảm thấy không đồng ý với những gì cô dâu nói. Bà cho rằng con trai mình không có bất kỳ thiếu sót nào cả: "Cô không được nói con trai tôi là có khuyết điểm".

Cô dâu lập tức đáp trả mẹ chồng: "Mời bà rời khỏi đây. Làm ơn đừng phá hỏng đám cưới của tôi được không?". Không ngờ bà mẹ chú rể thậm chí còn hét toáng lên: "Không! Tôi sẽ không đi, đừng quên chiếc váy cô đang mặc là do chúng tôi trả tiền".

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Mẹ chồng nàng dâu chửi bới nhau trong hôn lễ - Ảnh: Dailymail

Ai nấy đều đang cảm thấy khó xử trước tình huống bất ngờ này thì cô dâu lên tiếng kết thúc mọi chuyện: "Mọi người đều có khuyết điểm và đó là lý do tại sao tôi yêu anh ấy. Bà có thể rời đi, Judy. Bà có thể ra khỏi đám cưới của tôi ngay bây giờ được rồi".

Một số người tiến đến can ngăn nhưng mẹ chú rể vẫn liên tục hét lên với con trai rằng hãy dừng hôn lễ vì đó không phải là người phụ nữ nên cưới.

Thấy mẹ có những hành động đáng xấu hổ ngay trước mặt nhiều quan khách, chú rể tỏ vẻ bất lực, liên tục nhìn chằm chằm xuống đất. Thấy mọi việc mất kiểm soát, chú rể đã trách cứ mẹ: "Ai cũng có sai sót. Ngay cả mẹ cũng đang phạm phải một lỗi lầm lúc này. Sẽ không ai chắc chắn lúc nào mình thật sự trưởng thành đâu mẹ".

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Chú rể rất buồn và khó xử khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa mẹ và vợ - Ảnh: Dailymail

Đám cưới sặc mùi "drama" cuối cùng cũng yên ổn trở lại khi mẹ chú rể rời đi, đôi vợ chồng trẻ trấn an nhau cùng bước vào lễ đường nói lời thề nguyện.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra lo lắng cho cuộc sống tương lai của chú rể, khi mẹ và vợ anh rõ ràng đang không đứng cùng một chiến tuyến.

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