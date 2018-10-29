Mặc con gái van xin, mẹ vẫn tát, đạp tới tấp vào người gây phẫn nộ

Thế giới 29/10/2018 14:53

Không hiểu vì nguyên do gì, bé gái bị mẹ đánh ngay giữa phố. Mặc cho con gái khóc lóc van xin, người mẹ vẫn không dừng tay.

Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh bé gái khoảng 6 tuổi bị người được cho là mẹ đánh, đạp vào người ngay giữa phố khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo những hình ảnh trong clip, bé gái đang đứng trên vỉa hè thì người phụ nữ lao tới, tát liên tiếp vào mặt khiến bé ngã xuống đường. Vừa lồm cồm đứng dậy thì người mẹ tiếp tục lao tới dùng chân đạp vào bụng, lưng của cô con gái tội nghiệp.

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Người phụ nữ lao đến đánh đứa trẻ ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh bé gái bị bạo hành dã man, nhiều người đi đường tò mò đứng lại xem. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng can ngăn.

Được biết sự việc trên xảy ra vào ngày 26/10 vừa qua tại Quảng Đông (Trung Quốc). Cảnh sát địa phương cho biết ngay trong đêm đó họ đã đến hiện trường xem xét sự việc tuy nhiên không tìm thấy người phụ nữ và đứa trẻ.

Mặc con gái van xin, mẹ vẫn tát, đạp tới tấp vào người gây phẫn nộ - Ảnh 2
Không chỉ tát, người mẹ này còn dùng chân đạp tới tấp vào người cô bé - Ảnh cắt từ clip

Sự việc trên sau khi được các cơ quan truyền thông chia sẻ rộng rãi đã nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng Trung Quốc và quốc tế. Ai nấy đều phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người mẹ. Họ hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra đứa trẻ để có biện pháp bảo vệ em khỏi những trận đòn của người mẹ nhẫn tâm.

Mặc con gái van xin, mẹ vẫn tát, đạp tới tấp vào người gây phẫn nộ - Ảnh 3
Sự việc khiến cộng đồng mạng vừa đau lòng vừa phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

 “Dù đứa trẻ có làm sai chuyện gì đi nữa thì cha mẹ cũng không nên đánh đập con như vậy. Cách giáo dục này không những không đem lại hiệu quả mà còn gây ảnh hưởng đến tâm lý đứa trẻ trong quá trình trưởng thành”, một phụ huynh bình luận.

“Hy vọng chính quyền địa phương sẽ có biện pháp bảo vệ đứa trẻ khỏi người mẹ tàn độc này. Không phải con của mình mà nhìn thấy bé bị đạp vào người như vậy mà tôi còn xót xa, thật chẳng thể hiểu nổi người mẹ này sao có thể ra tay được”, ý kiến của một người dùng Weibo.

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Sau khi bị “ném đá” vì hành vi đánh đập con riêng của chồng, thay vì lên tiếng xin lỗi hay chăm lo sức khỏe đứa trẻ thì người mẹ kế lại yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ đoạn clip.

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