Lấy chồng từ năm 12 tuổi, người phụ nữ có 44 đứa con ao ước: ‘Tôi hy vọng cuộc đời của các con sẽ khác’

Theo đó, từ năm 12 tuổi, chị Mariam kết hôn với người chồng lớn hơn mình tận 28 tuổi. Sau 1 năm lấy chồng, Mariam đã sinh cặp sinh đôi đầu tiên. Kể từ đó, chị liên tục sinh con.

Kết hôn từ khi mới 12, đến năm 41 tuổi, chị Mariam Nabatanz - sống tại quận Mukono ( Uganda ) có đến 44 đứa con. Bà mẹ này được mệnh danh là “ người phụ nữ mắn đẻ nhất thế giới ”.

Đến năm 36 tuổi, người mẹ này đã có đến 42 đứa con. Vì không chịu được áp lực kinh tế nên chồng chị đã bỏ đi. Từ đó, cuộc sống của chị càng thêm vất vả. Đến năm 40 tuổi, chị Mariam có tất cả 44 người con sau 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba và 3 lần sinh tư. Còn lại là sinh 1, trong đó có 1 đứa con đã qua đời trong lúc chị chuyển dạ.

Năm 23 tuổi, chị Mariam đã có đến 25 đứa con. Vì không muốn sinh con nữa, chị đã tìm đến bác sĩ để mong được giúp đỡ. Tuy nhiên, vị bác sĩ khuyên chị nên tiếp tục mang thai. Nguyên nhân là do Mariam có buồng trứng quá lớn, nếu sử dụng những biện pháp ngừa thai có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người mẹ.

Từ khi chồng bỏ đi, chị Mariam phải làm đủ mọi công việc từ sáng đến đêm. Chị vừa là thợ làm tóc, vừa trang trí sự kiện, thu thập phế liệu, pha rượu làm thuốc và làm thảo dược để có tiền nuôi con.

Vì áp lực kinh tế, người chồng đã rời đi, bỏ lại vợ con - Ảnh: Internet

Mặc dù hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng chị vẫn luôn cố gắng cung cấp đầy đủ đồ ăn, quần áo, học phí cũng như chăm sóc y tế cho các con. Tuy nhiên, vì quá nghèo nên một số người con đã phải nghỉ học để phụ giúp mẹ.

Trước khi kết hôn, chị có một cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau khi ra đời được 3 ngày thì mẹ ruột của chị bỏ đi. Không lâu sau, bố chị tái hôn với người khác. Người mẹ kế đã đầu độc con riêng của chồng bằng cách trộn thủy tinh vào cơm. Vụ việc khiến 5 người anh chị của chị Mariam qua đời, còn lại mình chị sống sót.

Gia đình bà Mariam có hoàn cảnh rất khó khăn - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, trường hợp của Mariam có khuynh hướng tăng rụng trứng di truyền (rụng nhiều trứng trong một chu kỳ), làm gia tăng đáng kể cơ hội mang đa thai. Những quả trứng không được thụ tinh tích tụ lại không chỉ đe dọa phá hủy hệ thống sinh sản mà còn khiến người phụ nữ này mất mạng.

Dù vậy, người mẹ này luôn cố gắng mang những điều tốt nhất cho con - Ảnh: Internet

Hiện tại, bác sĩ đã giúp chị Mariam khắc phục tình trạng sinh con liên tục bằng cách tiến hành ca phẫu thuật cắt tử cung từ bên trong. Nhờ đó, chị sẽ không sinh con được nữa.

Mặc dù vất vả nhưng người mẹ 41 tuổi này vẫn luôn hy vọng các con mình được khỏe mạnh, hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Tôi đã đảm nhận trách nhiệm của người lớn từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã không có niềm vui kể từ lúc sinh ra nhưng tôi hy vọng cuộc đời của các con sẽ khác”.