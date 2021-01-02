Đôi vợ chồng hoảng hốt khi thấy nữ giúp việc cởi đồ trước mặt con trai, hành động sau đó của cô ta càng gây bức xúc hơn nữa.

Do công việc bận rộn nên nhiều cặp vợ chồng phải thuê người giúp việc để chăm sóc con và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng may mắn tìm được giúp việc có tâm, không ít trường hợp đã phải trả giá rất đắt vì gặp trúng người bạo hành trẻ em hoặc có tính trộm cắp, điển hình như đôi vợ chồng người Ukraine trong câu chuyện dưới đây.

Cụ thể, cô Yuna Nevzorova (30 tuổi) và chồng là Evgeny (35 tuổi) đã thuê một nữ giúp việc đến chăm sóc con trai mới sinh. Vì lo lắng, cả hai đã lắp camera an ninh để theo dõi.

Một ngày nọ, trên quãng đường từ nhà đến nơi làm việc, cô Yuna cảm thấy có dự cảm không lành. Vừa đến nơi, cô vội mở điện thoại lên để kiểm tra camera. Người vợ cảm thấy choáng váng khi thấy nữ giúp việc đặt con trai mình lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo.

Nữ giúp việc ăn trộm tiền của chủ nhà - Ảnh: Dailymail

Yuna hoảng hốt không biết hành động tiếp theo của nữ giúp việc là gì. Sau khi cởi đồ, người giúp việc bắt đầu tiến về phía két tiền của hai vợ chồng. Cô ta nhanh chóng mở tủ, nhét tiền vào trong áo lót và quần lót của mình.

Làm xong, nữ giúp việc lại mặc quần áo như bình thường. Yuna vội gọi điện cho chồng và báo cảnh sát ngay lập tức. Cặp đôi cho hay, trước khi phát hiện sự thật về nữ giúp việc, vợ chồng cô cũng đã nghi ngờ vì không hiểu sao tiền trong nhà cứ đi đâu mất.

Thường ngày, đôi vợ chồng họ chẳng những trả lương cho nữ giúp việc hậu hĩnh mà còn thường xuyên tặng rất nhiều quà cáp. Hai vợ chồng trẻ không ngờ lòng tham của con người lại vô hạn đến vậy. Cuối cùng nữ giúp việc nhận mức án 2 năm tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

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