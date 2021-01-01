Người phụ nữ trần như nhộng đi ngông nghênh ngoài đường khiến dân tình choáng váng

Người phụ nữ không mặc bất cứ thứ gì trên người đi ngông nghênh ngoài đường khiến ai nấy choáng váng. Hiện người này đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành động phản cảm của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của người phụ nữ trên đường khiến ai nấy bức xúc.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra hôm 29/12 tại khu dân cư Bedok, phía đông Singapore. Những người dân tại khu vực Bedok đã bắt gặp một người phụ nữ trung tuổi đang đi bộ trên đường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Người phụ nữ xách chiếc túi màu cam đi ngông nghênh trên đường khiến ai nấy choáng váng.

Trước cảnh tượng đáng xấu hổ này, nhiều người đi đường lảng tránh sang khu vực khác, một số người thì chụp ảnh lại rồi báo cảnh sát. Bất chấp những ánh nhìn kỳ thị, người phụ nữ vẫn chẳng thèm để tâm, thản nhiên đi lại như đang ở nhà mình.

Hành động phản cảm của người phụ nữ khiến ai nấy bức xúc - Ảnh: The Sun

Nhận tin báo, cảnh sát địa phương đã có mặt đưa người phụ nữ trên về trụ sở. Cảnh sát cũng nói thêm rằng người phụ nữ này 42 tuổi nhưng không tiết lộ danh tính.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều. Có người chỉ trích và phẫn nộ trước hành động của cô ta, cũng có người cho rằng người phụ nữ này có lẽ đang gặp các vấn đề về tâm thần và cần được điều trị.

Cô gái đi lễ chùa chỉ quấn mỗi tấm khăn, thoải mái cho vòng một 'đi chơi xa' khiến dân tình phẫn nộ Đi lễ chùa nhưng cô gái lại ăn mặc phản cảm khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Lời giải thích sau đó của cô nàng càng khiến ai nấy thêm bức xúc.

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