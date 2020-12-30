Đi lễ chùa nhưng cô gái lại ăn mặc phản cảm khiến dân tình vô cùng phẫn nộ. Lời giải thích sau đó của cô nàng càng khiến ai nấy thêm bức xúc.

Dẫu biết ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người nhưng cũng không thể cổ xúy cho hành vi phản cảm, thiếu tôn trọng người xung quanh, đặc biệt là ở chốn chùa chiền linh thiêng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm khi đi lễ chùa ở Bangkok, Thái Lan khiến nhiều người phẫn nộ.

Cô nàng xinh đẹp dùng một tấm khăn buộc ngang ngực, không hề mặc bra hay bất cứ đồ bảo hộ nào khác. Chẳng những cho vòng một "đi chơi xa", cô nàng còn thản nhiên để lộ lưng trần trước bao cặp mắt của người xung quanh.

Cô gái ăn mặc phản cảm đi lễ chùa khiến ai nấy phẫn nộ - Ảnh: FB

Cô nàng không hề mặc bra hay có bất cứ đồ bảo hộ nào - Ảnh: FB

Bức ảnh nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích. Hầu hết đều cho rằng cô nàng thiếu văn hóa, không tôn trọng chốn tâm linh. Đáp lại những bình luận phẫn nộ này, nhân vật chính đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng do hôm đó đi vội nên cô quên không mặc áo khoác, hoàn toàn không có ý xúc phạm. Cô cũng nói thêm rằng trang phục bên ngoài là quyền tự do cá nhân, còn tấm lòng hướng về tín ngưỡng mới là quan trọng nhất. Cô gái tự nhận rằng cách ăn mặc của mình không hề khiếm nhã, không đáng để bị dân mạng chửi rủa như vậy.

Tuy nhiên, lời giải thích này càng khiến dân mạng Thái Lan phẫn nộ và mắng mỏ cô nàng nặng lời. Hiện chính chủ đã phải khóa Facebook cá nhân và mong làn sóng chỉ trích sớm lắng xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-di-le-chua-chi-quan-moi-tam-khan-thoai-mai-cho-vong-mot-di-choi-xa-khien-dan-tinh-phan-no-391756.html