Phát hiện trong phòng ngủ có đường hầm kỳ lạ, chồng sững sờ trước bí mật hư hỏng của vợ

Thế giới 31/12/2020 18:51

Trong lúc lùng sục gầm giường, người chồng phát hiện một đường hầm kỳ lạ. Bí mật hư hỏng của vợ anh ta cũng vì thế mà bại lộ.

Mới đây, trang Dailymail chia sẻ câu chuyện bắt ghen ở Mexico khiến dân mạng xôn xao. Chuyện phản bội vốn chẳng hiếm, thế nhưng "đỉnh cao" như cặp đôi trong câu chuyện dưới đây quả là có 1-0-2. 

Cụ thể, anh Jorge và vợ là Pamela đã kết hôn. Anh Jorge là một nhân viên an ninh, công việc bận rộn nên hay đi sớm về khuya. 

Thời gian gần đây, cô Pamela có nhiều biểu hiện lạ khiến anh Jorge đoán vợ đang ngoại tình. Một ngày nọ, Jorge về nhà sớm hơn thường ngày và nghe tiếng đàn ông lạ mặt trong phòng ngủ của mình. 

Tuy nhiên khi anh Jorge vào phòng kiểm tra thì lại chẳng thấy ai. Nghi vợ đang giấu nhân tình trong nhà, người chồng lùng sục khắp nơi và phát hiện một đường hầm kỳ lạ ngay bên dưới giường ngủ của mình. 

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Chồng đau đớn phát hiện vợ ngoại tình - Ảnh: Dailymail

Jorge đi theo đường hầm và hoàn toàn sững sờ khi đích đến lại là nhà của hàng xóm tên Alberto. Hóa ra gã này và Pamela đã ngoại tình từ lâu. Là một thợ xây, Alberto dễ dàng xây dựng một đường hầm thông giữa 2 nhà để anh ta và Pamela dễ dàng "chim chuột" với nhau. Chỉ cần thấy tiếng Jorge, Alberto lại chạy biến về nhà mình nên mối quan hệ bất chính rất lâu mới bị phát hiện. 

Sau khi bị phát hiện, Alberto cầu xin Jorge hãy giữ bí mật vì gã cũng không muốn vợ biết mình ngoại tình. Tuy nhiên, Jorge không đồng ý nên cả hai lao vào đánh nhau. Cảnh sát lập tức được gọi đến hiện trường để ngăn cuộc ẩu đả.

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