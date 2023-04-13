Kết hôn vội vàng chỉ sau 10 ngày gặp mặt, cô gái có cuộc hôn nhân viên khiến triệu người ngưỡng mộ

Thế giới 13/04/2023 07:00

Nhà văn Arianna Menon lần đầu tiên chia sẻ trên tờ Huff Post của Mỹ về việc cô đã trúng tiếng sét ái tình với chồng mình và cuộc hôn nhân viên mãn chỉ sau 10 ngày gặp mặt.

Để tiến tới kết hôn bền vững, nhiều người nghĩ rằng các cặp đôi cần phải có khoảng thời gian lâu dài để tìm hiểu nhau nhưng với trường hợp của nhà văn Arianna Menon thì là trường hợp hoàn toàn khác. Cô chọn hôn nhân chỉ sau 10 ngày gặp mặt.

Khi nhìn thấy Steve bên hồ bơi lần đầu tiên, tôi cảm nhận được vẻ đẹp trai của anh và tôi biết mình phải nói chuyện với anh ấy.

Mặc dù lo lắng, tôi vẫn thu hết can đảm để bước đến chỗ anh và mời Steve một ly bia.

Anh vui vẻ nhận lời và chúng tôi hẹn hò ngay sau đó.

Trong những ngày sau, cuộc sống của chúng tôi giống như một đoạn phim hẹn hò trong một bộ phim hài lãng mạn. Tất cả bạn bè đều nói rằng họ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.

Khỏi phải nói, chúng tôi yêu nhau gần như ngay lập tức. Cuối cùng tôi đã tìm được người bạn tâm giao của mình - một người vui vẻ, đáng yêu, chu đáo và lãng mạn.

Với Steve, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, nhưng cũng vô cùng thoải mái và lạ lùng. Vì vậy, khi anh ấy cầu hôn tôi chỉ 10 ngày sau khi gặp nhau, tôi không hoàn toàn bị sốc và điều đó thực sự có ý nghĩa.

Kết hôn vội vàng chỉ sau 10 ngày gặp mặt, cô gái có cuộc hôn nhân viên khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Những ngày đầu, Arianna và Steve sống tại căn hộ của một người bạn vào năm 2003. Ảnh: Huff Post

Chúng tôi đang xem “Casablanca” tại căn hộ của thì Steve đột nhiên quỳ xuống và đưa cho tôi một chiếc nhẫn. Tôi đã nói "Có!" mà không hề e ngại. Tôi đã yêu và không đắn đo đưa ra câu trả lời nào khác, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.

Sau đó chúng tôi quyết định kết hôn ở Las Vegas vì tình cờ giành được hai đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Hard Rock trong một giải đấu poker nổi tiếng.

Chúng tôi đặt chỗ ở Chapel of the Bells và hai tháng sau vào ngày Halloween, chúng tôi kết hôn trước sự chứng kiến ​​của những người bạn thân nhất.

Hai người kết hôn quá nhanh chắc chắn đi kèm với nhiều rủi ro. Chẳng hạn, ai mà biết được Steve có thể đã cố tình hoặc vô thức che giấu tôi bao nhiêu điều? Nhưng thật lòng tôi không quan tâm. Tôi tin vào tình yêu và trực giác của mình.

Khi chúng tôi từ Vegas về nhà, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là vợ chồng, điều này thực sự không khác nhiều so với cuộc sống mà chúng tôi đã chia sẻ trong những tuần trước ngày cưới.

Tôi đã chuyển đến căn hộ của Steve một tháng trước đó, vì vậy chúng tôi đã biết thói quen và sở thích của nhau.

Chúng tôi thường so sánh việc kết hôn với việc có một chiếc gối mềm để ôm - nó giống như một hệ thống hỗ trợ êm ái và thoải mái luôn sẵn sàng bất cứ khi nào chúng tôi cần.

Tuy nhiên, kết hôn và chung sống với ai đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới không chỉ bởi vì tôi chưa bao giờ sống với bạn đời trước đây, mà còn bởi vì tôi chưa bao giờ đạt được mức độ thân mật mà tôi cảm thấy với Steve.

Nhiều tháng trôi qua, mối quan hệ và tình yêu của chúng tôi ngày càng bền chặt và cam kết về tương lai của chúng tôi cùng nhau cũng vậy. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu lên kế hoạch mua một ngôi nhà, và một năm rưỡi sau, chúng tôi là chủ nhân của một ngôi nhà gỗ kiểu Tây Ban Nha.

Vào năm 2016, sau 13 năm chung sống, chúng tôi chào đón con trai Theodore.

Kết hôn vội vàng chỉ sau 10 ngày gặp mặt, cô gái có cuộc hôn nhân viên khiến triệu người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Arianna và Steve cùng con trai Theo, ở Paris, mùa xuân năm 2018. Ảnh: Huff Post

 Những người bạn cũ gọi chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo cho tình yêu đích thực. Họ thường hỏi chúng tôi những câu hỏi giống nhau: "Làm thế nào để bạn làm được điều đó?" và "Làm thế nào mà bạn vẫn ở bên nhau được như vậy?"

Tuy nhiên chúng tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào hoặc chính xác làm thế nào chúng tôi có thể ở bên nhau lâu như vậy.

Chắc chắn, chúng tôi đã có những lúc bất đồng quan điểm hnhưng thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ trải qua bất kỳ sự không tương thích lớn nào.

Ngoài ra, không có công thức kỳ diệu nào để tìm thấy tình yêu hay rơi vào tình yêu, nhưng chắc chắn có những điều người ta có thể làm để giữ mối quan hệ bền chặt. Đối với Steve và tôi, việc duy trì sự độc lập trong cuộc hôn nhân của chúng tôi bao gồm cả việc nuôi dưỡng những sở thích và tình bạn riêng là chìa khóa.

Theo nhiều cách, tôi coi trọng tình bạn cũng như tình yêu lãng mạn, vì vậy tôi luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng bạn bè của mình và kết bạn mới ngay cả sau khi đã kết hôn.

Tìm thời gian để gặp họ, đi ăn tối và xem một buổi biểu diễn với họ, hoặc đi du lịch với họ chưa bao giờ là vấn đề vì giữa Steve và tôi luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Tất nhiên, mặc dù nghe có vẻ như chúng tôi là hai nhân vật trong truyện cổ tích, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoàn hảo.

Steve có một số thói quen khiến tôi phát điên như hút thuốc quá nhiều và tôi biết rằng anh ấy cũng không thích một số thói quen của tôi, chẳng hạn như nỗi ám ảnh của tôi với việc dọn dẹp, nhưng điều đó không sao cả.

Tôi đã học được rằng yêu một người là chấp nhận họ vô điều kiện và giải quyết những khác biệt của bạn bằng một trái tim rộng mở và giao tiếp cởi mở.

Một câu hỏi khác mà chúng tôi nhận được là, “Bạn có khuyên nên kết hôn ngay sau khi gặp nhau không?”

Đó rõ ràng là bước đi đúng đắn đối với chúng tôi nhưng tôi không thể đảm bảo nó sẽ hiệu quả với bất kỳ ai khác.

Tôi cũng nên lưu ý rằng chúng tôi thực sự không có gì lớn để mất khi kết hôn quá nhanh. Chúng tôi còn trẻ, hoang dã, đam mê và không sợ hãi. Theo một cách nào đó, điều đó làm cho sự lựa chọn của chúng tôi dễ dàng hơn.

Tùy vào hoàn cảnh mà bạn nên cân nhắc khi nói đến trái tim, tài chính và tương lai của mình khi bạn mới quen ai đó.

Theo Huff Post

Chuyên gia chỉ ra bí quyết đơn giản giúp phụ nữ sống lâu nhờ chế độ ăn Địa Trung Hải

Chuyên gia chỉ ra bí quyết đơn giản giúp phụ nữ sống lâu nhờ chế độ ăn Địa Trung Hải

Nhiều chuyên gia cho rằng chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ giúp con người giảm tỷ lệ ung thư đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần.

Xem thêm
Từ khóa:   kết hôn tình yêu trái tim

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích