Kết hôn vội vàng chỉ sau 10 ngày gặp mặt, cô gái có cuộc hôn nhân viên khiến triệu người ngưỡng mộ

Khi nhìn thấy Steve bên hồ bơi lần đầu tiên, tôi cảm nhận được vẻ đẹp trai của anh và tôi biết mình phải nói chuyện với anh ấy.

Để tiến tới kết hôn bền vững, nhiều người nghĩ rằng các cặp đôi cần phải có khoảng thời gian lâu dài để tìm hiểu nhau nhưng với trường hợp của nhà văn Arianna Menon thì là trường hợp hoàn toàn khác. Cô chọn hôn nhân chỉ sau 10 ngày gặp mặt.

Anh vui vẻ nhận lời và chúng tôi hẹn hò ngay sau đó.

Mặc dù lo lắng, tôi vẫn thu hết can đảm để bước đến chỗ anh và mời Steve một ly bia.

Trong những ngày sau, cuộc sống của chúng tôi giống như một đoạn phim hẹn hò trong một bộ phim hài lãng mạn. Tất cả bạn bè đều nói rằng họ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.

Khỏi phải nói, chúng tôi yêu nhau gần như ngay lập tức. Cuối cùng tôi đã tìm được người bạn tâm giao của mình - một người vui vẻ, đáng yêu, chu đáo và lãng mạn.

Với Steve, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, nhưng cũng vô cùng thoải mái và lạ lùng. Vì vậy, khi anh ấy cầu hôn tôi chỉ 10 ngày sau khi gặp nhau, tôi không hoàn toàn bị sốc và điều đó thực sự có ý nghĩa.

Những ngày đầu, Arianna và Steve sống tại căn hộ của một người bạn vào năm 2003. Ảnh: Huff Post

Chúng tôi đang xem “Casablanca” tại căn hộ của thì Steve đột nhiên quỳ xuống và đưa cho tôi một chiếc nhẫn. Tôi đã nói "Có!" mà không hề e ngại. Tôi đã yêu và không đắn đo đưa ra câu trả lời nào khác, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian nữa.

Sau đó chúng tôi quyết định kết hôn ở Las Vegas vì tình cờ giành được hai đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn Hard Rock trong một giải đấu poker nổi tiếng.

Chúng tôi đặt chỗ ở Chapel of the Bells và hai tháng sau vào ngày Halloween, chúng tôi kết hôn trước sự chứng kiến ​​của những người bạn thân nhất.

Hai người kết hôn quá nhanh chắc chắn đi kèm với nhiều rủi ro. Chẳng hạn, ai mà biết được Steve có thể đã cố tình hoặc vô thức che giấu tôi bao nhiêu điều? Nhưng thật lòng tôi không quan tâm. Tôi tin vào tình yêu và trực giác của mình.

Khi chúng tôi từ Vegas về nhà, chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là vợ chồng, điều này thực sự không khác nhiều so với cuộc sống mà chúng tôi đã chia sẻ trong những tuần trước ngày cưới.

Tôi đã chuyển đến căn hộ của Steve một tháng trước đó, vì vậy chúng tôi đã biết thói quen và sở thích của nhau.

Chúng tôi thường so sánh việc kết hôn với việc có một chiếc gối mềm để ôm - nó giống như một hệ thống hỗ trợ êm ái và thoải mái luôn sẵn sàng bất cứ khi nào chúng tôi cần.

Tuy nhiên, kết hôn và chung sống với ai đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới không chỉ bởi vì tôi chưa bao giờ sống với bạn đời trước đây, mà còn bởi vì tôi chưa bao giờ đạt được mức độ thân mật mà tôi cảm thấy với Steve.

Nhiều tháng trôi qua, mối quan hệ và tình yêu của chúng tôi ngày càng bền chặt và cam kết về tương lai của chúng tôi cùng nhau cũng vậy. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu lên kế hoạch mua một ngôi nhà, và một năm rưỡi sau, chúng tôi là chủ nhân của một ngôi nhà gỗ kiểu Tây Ban Nha.

Vào năm 2016, sau 13 năm chung sống, chúng tôi chào đón con trai Theodore.

Arianna và Steve cùng con trai Theo, ở Paris, mùa xuân năm 2018. Ảnh: Huff Post

Những người bạn cũ gọi chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo cho tình yêu đích thực. Họ thường hỏi chúng tôi những câu hỏi giống nhau: "Làm thế nào để bạn làm được điều đó?" và "Làm thế nào mà bạn vẫn ở bên nhau được như vậy?"

Tuy nhiên chúng tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào hoặc chính xác làm thế nào chúng tôi có thể ở bên nhau lâu như vậy.

Chắc chắn, chúng tôi đã có những lúc bất đồng quan điểm hnhưng thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ trải qua bất kỳ sự không tương thích lớn nào.

Ngoài ra, không có công thức kỳ diệu nào để tìm thấy tình yêu hay rơi vào tình yêu, nhưng chắc chắn có những điều người ta có thể làm để giữ mối quan hệ bền chặt. Đối với Steve và tôi, việc duy trì sự độc lập trong cuộc hôn nhân của chúng tôi bao gồm cả việc nuôi dưỡng những sở thích và tình bạn riêng là chìa khóa.

Theo nhiều cách, tôi coi trọng tình bạn cũng như tình yêu lãng mạn, vì vậy tôi luôn quan tâm đến việc nuôi dưỡng bạn bè của mình và kết bạn mới ngay cả sau khi đã kết hôn.

Tìm thời gian để gặp họ, đi ăn tối và xem một buổi biểu diễn với họ, hoặc đi du lịch với họ chưa bao giờ là vấn đề vì giữa Steve và tôi luôn có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Tất nhiên, mặc dù nghe có vẻ như chúng tôi là hai nhân vật trong truyện cổ tích, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoàn hảo.

Steve có một số thói quen khiến tôi phát điên như hút thuốc quá nhiều và tôi biết rằng anh ấy cũng không thích một số thói quen của tôi, chẳng hạn như nỗi ám ảnh của tôi với việc dọn dẹp, nhưng điều đó không sao cả.

Tôi đã học được rằng yêu một người là chấp nhận họ vô điều kiện và giải quyết những khác biệt của bạn bằng một trái tim rộng mở và giao tiếp cởi mở.

Một câu hỏi khác mà chúng tôi nhận được là, “Bạn có khuyên nên kết hôn ngay sau khi gặp nhau không?”

Đó rõ ràng là bước đi đúng đắn đối với chúng tôi nhưng tôi không thể đảm bảo nó sẽ hiệu quả với bất kỳ ai khác.

Tôi cũng nên lưu ý rằng chúng tôi thực sự không có gì lớn để mất khi kết hôn quá nhanh. Chúng tôi còn trẻ, hoang dã, đam mê và không sợ hãi. Theo một cách nào đó, điều đó làm cho sự lựa chọn của chúng tôi dễ dàng hơn.

Tùy vào hoàn cảnh mà bạn nên cân nhắc khi nói đến trái tim, tài chính và tương lai của mình khi bạn mới quen ai đó.

Theo Huff Post