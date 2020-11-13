Kết hôn 10 năm nhưng không quan hệ suốt 8 năm, vợ ‘tòm tem’ với chồng bạn thân rồi lên mạng kể khổ ai dè gặp cái kết đắng

Thế giới 13/11/2020 12:00

Trong suốt 10 năm kết hôn, người vợ đã phải chịu cảnh giường không gối chiếc suốt 8 năm liền. Sau cùng, cô đã ngoại tình với chồng bạn thân và bị mọi người chỉ trích.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao câu chuyện người phụ nữ ngoại tình với chồng bạn thân còn lên mạng kể khổ khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo lời kể của một người phụ nữ có tên là P.O, vợ chồng cô đã kết hôn được 10 năm. Mặc dù có 2 con nhưng họ đã duy trì cuộc sống không tình dục trong suốt 8 năm. Vì quá cô đơn, người phụ nữ này đã vụng trộm quan hệ với chồng bạn thân. Sau khi bị dân mạng “ném đá”, cô đã lên tiếng giải thích về hành động ngoại tình của mình.

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Người phụ nữ ngoại tình với chồng bạn thân vì chồng không quan hệ suốt 8 năm trời - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, P.O kể rằng sau khi sinh người con thứ 2, chị phát hiện xu hướng tình dục của chồng ngày càng kỳ lạ. Anh không thích quan hệ với vợ, mỗi lần có nhu cầu sẽ tự vào nhà vệ sinh để “giải quyết”. Dù phải sống trong hoàn cảnh này, P.O vẫn không muốn rời đi vì 2 con và người chồng cũng không đồng ý để cô ly hôn. Cuối cùng, để giải quyết nhu cầu, P.O đã quan hệ tình dục với chồng bạn thân. Dù việc này chỉ xảy ra một lần nhưng vì cảm thấy tội lỗi nên P.O đã chia sẻ lên mạng xã hội, hy vọng được mọi người an ủi, thông cảm.

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được cư dân mạng bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, thay vì cảm thông, hầu hết mọi người đều bức xúc trước hành động của P.O vì cô đã chọn cách phản bội chồng và bạn mình để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

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