Theo thông tin truyền thông địa phương, vào ngày 14/11/2011, một người đàn ông xuất hiện trên chương trình hẹn hò của tỉnh Hắc Long Giang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Người đàn ông này tên là Liu Hao, khi đó 39 tuổi, tự giới thiệu mình là một giảng viên thanh nhạc của trường nghệ thuật. Trong chương trình, người này thể hiện khả năng hát ấn tượng, sau đó còn nhảy disco khiến các cô gái chú ý. Bên cạnh đó, anh ta còn giới thiệu mình từng là một vũ công, mời người lên nhảy cùng.

Thời gian gần đây, việc lên show hẹn hò tìm bạn gái ngày càng trở nên phổ biến. Thế nhưng không ai ngờ rằng, qua chương trình mai mối, cảnh sát Trung Quốc đã bắt được một kẻ sát nhân bị truy nã 13 năm.

Chẳng ai ngờ rằng, sau khi chương trình hẹn hò này trở nên nổi tiếng đã khiến Liu Hao trả giá cực đắt. Theo đó, cảnh sát Trung Quốc sau khi đối chiếu đã xác nhận người đàn ông này chính là kẻ sát nhân trong vụ án mạng xảy ra từ 13 năm trước.

Mặc dù không có ngoại hình xuất chúng nhưng tài năng của Liu Hao đã khiến nhiều người khâm phục. Ngoài tài năng, cách nói chuyện hài hước và chân thành đã giúp Liu Hao chiếm được cảm tình của nhiều người. Cuối chương trình, một khách mời nữ đã phải lòng anh chàng này. Cả hai đồng ý nắm tay nhau ra về trong sự chúc phúc của khán giả.

Vì bênh vực nữ vũ công, Wu Gang đã ra tay giết người rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet

Liu Hao có tên thật là Wu Gang. Vào năm 1998, Wu Gang là một diễn viên và vũ công có tiếng trong một vũ trường ở tỉnh Cát Lâm. Tối 6/2/1998, người này cùng một số vũ công khác hẹn nhau đi ăn khuya sau khi diễn. Trong lúc này, một người đàn ông tên A Yong đã kêu gọi một số người trêu đùa một nữ vũ công. Dù cô gái đã cố rời đi nhưng vẫn bị gã này giữ lại.

Thấy vậy, người trong đoàn vũ công của Wu Gang lên tiếng bênh vực nạn nhân thì bị chửi bới, 2 bên lao định vào đánh nhau. Tuy nhiên, sau khi Wu Gang mắng A Yong là người tàn tật thì mọi người đã dừng lại. Cuối cùng, tất cả mọi người chia tay nhau về nhà. Những tưởng chuyện đến đây sẽ kết thúc.

Suốt 13 năm, cảnh sát không thể tìm được thông tin gì về Wu Gang - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau đó A Yong tức giận nên đã lái xe đuổi theo anh Wu Gang. Lúc này Wu Gang lấy con dao trong túi ra, ẩu đả với A Yong. Trong lúc đánh nhau, Wu Gang đã đâm vào ngực đối thủ khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều.

Gây án xong, vì quá sợ hãi nên Wu Gang đã bỏ trốn, di chuyển khắp nơi. Trong suốt 13 năm qua, cảnh sát đã truy nã Wu Gang khắp nơi nhưng không có tung tích gì.

Khi bị bắt, Wu Gang không ngừng khóc lóc, tỏ ra vô cùng hối hận vì hành vi 13 năm trước. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, đối tượng vừa ly hôn, đáng ra phải nuôi con nhưng lại trốn biệt tích. Khi bị bắt, bố mẹ của Wu Gang đã già yếu, đứa con đã lớn nhưng lại tỏ ra ghét bỏ, thù hận và không muốn nhìn mặt bố.

Không lâu sau đó, Wu Gang bị kết án 8 năm tù giam vì hành vi giết người.