Cô gái bị gia đình người yêu ngăn cản vì răng hô, đọc tin nhắn của nhà trai, dân mạng cũng uất ức thay

Xã hội 13/11/2020 11:40

Theo người yêu về ra mắt gia đình, cô gái phải chịu ánh mắt dè bỉu vì vẻ ngoài. Sau khi bị gia đình người yêu ngăn cấm vì răng hô, cô nàng quyết định thay đổi bản thân nhưng chuyện tình cảm rất khó để quay lại như ban đầu.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cô gái bị gia đình người yêu ngăn cấm vì răng hô được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, sau một thời gian yêu nhau, cô gái cùng bạn trai về quê. Ban đầu, gia đình tỏ ra nhiệt tình với cô nhưng sau đó lại tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Sau khi đọc được tin nhắn, cô gái mới đau đớn phát hiện nguyên nhân của việc thay đổi thái độ là do ngoại hình của mình.

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Cô gái bị gia đình người yêu ngăn cấm vì răng hô - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện được cô gái chia sẻ trên một diễn đàn: “Có ai từng yêu mà bị ngăn cản vì răng hô? Giờ mình phải làm như thế nào?

Mình sinh viên năm 2, còn anh thì đã ra trường. Đợt vừa rồi anh có rủ mình về quê anh chơi vì bố mẹ anh cũng muốn xem mặt mũi người yêu con mình như thế nào. Trên anh còn một chị gái đang làm ở quê. Lúc mình tới thì cả nhà người yêu háo hức lắm, ra tận cổng để đón hai đứa. Nhưng khi gặp rồi thì thái độ lại dửng dưng, hỏi 2-3 câu xã giao rồi thôi.

Đến bữa cơm mình có xuống chuẩn bị cùng thì chỉ có mẹ và chị gái thì thầm to nhỏ, không ai hỏi han mình một câu. Lúc ăn cơm thì mọi người cũng không nói chuyện với mình luôn và cố ăn nhanh cho xong bữa rồi đứng dậy.

Về Hà Nội mình nghĩ chắc mới gặp nhau còn ngại ngùng nên cũng không nghĩ gì nhiều. Đến khi vô tình đọc được tin nhắn của chị gái nhắn cho anh người yêu thì mới tá hỏa lý do gia đình không ưa mình vì răng mình bị hô và kèm theo những lời nói rất khó nghe. Theo một nguồn tin thì mình còn được biết gia đình anh đi chê bai mình với họ hàng, láng giềng nữa. 

Trước giờ chẳng bao giờ nghĩ đi niềng răng vì sợ đau. Nhưng lần này mình sẽ quyết tâm niềng”.

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Tin nhắn của người thân với chàng trai khiến cô gái bị tổn thương - Ảnh: Internet

Dù quyết định thay đổi nhưng cô gái vẫn còn phân vân về việc có nên tiếp tục cuộc tình này hay không: “Cái mình phân vân nhất bây giờ là nên đối diện với người yêu như thế nào? Anh ấy rất tốt nhưng mình thực sự thấy tổn thương vì những câu chê bai của bố mẹ và chị gái anh. Liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này?”.

Bên dưới bài viết, hầu hết mọi người đều khuyên cô nàng nên thay đổi bản thân và chia tay chàng trai này. Mọi người cho rằng, cô gái không cần “chịu đấm ăn xôi” làm gì bởi người ta đã không thích mình thì có thay đổi cũng có muôn vàn lý do để chê bai.

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