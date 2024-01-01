Đi tiểu có màu và mùi bất thường, bác sĩ chỉ ra hãy cảnh giác với 4 nguyên nhân này và cần đi khám nếu thấy không khỏe  

Nói chung, nước tiểu của người lớn bình thường hầu hết không màu hoặc vàng và trong suốt, đồng thời, một số người cũng có thể có một ít bọt trong nước tiểu, nhưng những bọt này thường có thể tiêu tan trong một thời gian ngắn.

Đi tiểu là một trong những hoạt động sinh lý bình thường mà cơ thể con người thực hiện hầu như hàng ngày và trong quá trình này, lượng nước tiểu thải ra và sự thay đổi màu nước tiểu có thể được gọi là biểu hiện sức khỏe của cơ thể con người.

Đối với một số ít bạn, khi đi vệ sinh có thể thấy nước tiểu có màu vàng, kèm theo mùi hôi đặc trưng, ​​ nguyên nhân là gì? Về vấn đề này, các bác sĩ cho biết hãy cảnh giác với 4 tình huống này.

Dựa trên thực tế cuộc sống của chúng ta, không khó để nhận thấy số lần và tần suất đi tiểu trong cơ thể có mối tương quan thuận với lượng nước uống hàng ngày, tức là nếu uống nhiều nước thì nước tiểu sẽ bài tiết nhiều hơn nhưng nếu lượng nước uống ít, tần suất và lượng nước tiểu cũng sẽ tương ứng giảm đi.

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Cơ thể bị mất nước trầm trọng

Có thể nói, hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể con người không thể tách rời khỏi sự tham gia của nước.

Trong cuộc sống hàng ngày, chỉ khi đảm bảo cơ thể nạp đủ nước thì hoạt động và trao đổi chất bình thường của cơ thể mới được duy trì.

Nếu cơ thể con người thiếu nước không chỉ dẫn đến giảm số lượng và tần suất đi tiểu mà còn có thể khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc có mùi đặc biệt.

Để ngăn chặn hiện tượng này xảy ra, mọi người nên hình thành thói quen tốt là uống nhiều nước hơn vào các ngày trong tuần để kịp thời bổ sung nước cho cơ thể.

Cơ thể bị nóng

Thực tế, cơ thể bị nóng là một triệu chứng khó chịu thường gặp trong cuộc sống, trong trường hợp này cơ thể con người có thể bị loét miệng, chảy máu mũi, đau họng,…

Ngoài ra, hình dạng nước tiểu ở một số người cũng có thể thay đổi khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc có mùi hôi.

Điều này chủ yếu là do khi cơ thể bị nóng, trong người sẽ xuất hiện một lượng lớn các yếu tố gây viêm, các yếu tố gây viêm này sẽ gây ra những kích ứng nhất định đối với hệ tiết niệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nước tiểu sẽ có hình dạng khác nhau.

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Bệnh gan mật

Đối với những người mắc bệnh túi mật hoặc bệnh gan, khả năng giải độc của cơ thể sẽ bị giảm ở mức độ khác nhau.

Ngoài ra, việc bài tiết mật của những người bạn này sẽ bị cản trở ở mức độ nhất định, dưới sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau, hình dạng nước tiểu có thể bị ảnh hưởng, khiến nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc có mùi đặc biệt.

Bệnh thận

Là cơ quan trao đổi chất quan trọng của cơ thể, thận đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và bài tiết nước tiểu.

Vì vậy, nếu có một số thay đổi bất thường trong nước tiểu thì rất có thể liên quan đến chức năng thận suy giảm. Bởi khi chức năng thận bị tổn thương thì khả năng trao đổi chất của cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp này, có thể ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ độc tố tự nhiên trong cơ thể. Nếu điều này kéo dài, sẽ dẫn đến sự tích tụ rác thải và độc tố thừa trong cơ thể.

Khi các chất độc này tích tụ đến một mức độ nhất định, chúng có thể được loại bỏ cùng với nước tiểu, đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi bất thường về màu sắc và mùi của nước tiểu.