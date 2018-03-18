Hãi hùng bảo mẫu đập đầu, quăng quật bé 8 tháng tuổi như đồ chơi

Thế giới 18/03/2018 12:19

Bảo mẫu dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và người bé gái 8 tháng tuổi. Không những thế, bà còn dùng gối đập mạnh vào đầu đứa trẻ rồi đẩy em ngã dúi dụi xuống nền nhà.

Mới đây, clip ngắn ghi lại cảnh bảo mẫu lớn tuổi hành hạ bé gái 8 tháng được đăng tải lên các phương tiện truyền thông khiến dư luận địa phương dậy sóng. Hầu hết mọi người đều rất phẫn nộ trước hành vi này, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng đưa vụ việc ra pháp luật và xử lý thích đáng.

Clip: Bé gái 8 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành tàn nhẫn

The Sun đưa tin, sự việc xảy ra hôm 13/3 tại cơ sở trông trẻ Ai Bao Bei ở Bắc Đồn, Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc). Bảo mẫu tên Su, 57 tuổi. Toàn bộ hành động tàn ác của bà ta đều được camera quan sát ghi lại. 

Theo hình ảnh trong clip, bà Su dùng tay đánh liên tiếp vào đầu và người bé gái 8 tháng tuổi. Không những thế, bà còn dùng gối đập mạnh vào đầu đứa trẻ rồi đẩy em ngã dúi dụi xuống nền nhà. Phẫn nộ hơn, người phụ nữ còn kéo chân và thản nhiên quăng quật bé gái như một món đồ vật.

Vụ việc bị phanh phui khi chủ cơ sở trông trẻ nhìn thấy những vết bầm tím trên đầu bé gái 8 tháng tuổi nên quyết định kiểm tra camera an ninh. Cô đã sốc vô cùng khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này.

Hãi hùng bảo mẫu đập đầu, quăng quật bé 8 tháng tuổi như đồ chơi - Ảnh 1
Bảo mẫu lớn tuổi đánh đập, quăng quật bé gái như một món đồ chơi - Ảnh cắt từ clip

Khi bị cảnh sát triệu tập lên làm việc, bà Su bao biện rằng mình làm như vậy để dỗ đứa trẻ ngừng khóc lóc. Bé gái ngay sau đó đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, em bé hiện đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, đề phòng biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Về phía bảo mẫu nhẫn tâm, bà ta đã bị đuổi việc ngay sau đó. Cảnh sát tiến hành điều tra lý lịch và phát hiện, người giữ trẻ này từng có tiền án tiền sự về bạo hành trẻ em. Vụ việc lần này nếu đưa ra tòa, bà ta có thể bị phạt 7000 bảng Anh (hơn 220 triệu đồng) và ngồi tù tối thiểu 3 năm.

Dư luận Trung Quốc đặc biệt phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em và để lại nhiều bình luận bức xúc: "Bỏ tù bà ta đi, ngoài ra còn phải thông báo đến tất cả trường học và các cơ sở trông giữ trẻ để không ai nhận người phụ nữ này nữa"; "Không có chút tình người nào"; "Nhìn mà thấy xót xa quá"...

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