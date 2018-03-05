Trước việc các gia đình bị hại đòi bồi thường số tiền gần 1 tỷ đồng, hai bảo mẫu cho biết bản thân không đủ khả năng chi trả.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh sang Viện kiểm sát nhân dân quận 12, đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015. Về việc gia đình các cháu yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 808 triệu đồng, hai bị can Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào cho biết bản thân không có khả năng bồi thường. Yêu cầu này sẽ được Tòa án xem xét, giải quyết trong các phiên xét xử.

Bị can Phạm Thị Mỹ Linh tại cơ quan công an - Ảnh: Internet Theo kết quả điều tra, ngày 26/11/2017, trên một số tờ báo xuất hiện clip ghi lại cảnh bảo mẫu Mầm Xanh đã có hành vi bạo hành với các cháu bé được cha mẹ mang đến cơ sở này gửi. Bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh đã có hành vi dùng can nhựa rửa chén đánh vào đầu, dùng dao dọa dẫm, tát liên tục vào mặt và đầu nhiều em nhỏ. Còn bảo mẫu Nguyễn Thị Đào thì dùng roi nhựa và tay đánh đập các em bé khác trong quá trình chăm sóc. Tất cả có đến 24 em nhỏ bị hai bảo mẫu này bạo hành.

Trong số các em này có bé Q. bị mắc chứng chậm phát triển tâm thần vận động. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, bé Q. cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Có tất cả 24 bé bị bạo hành dã man tại cơ sở Mầm Xanh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip Các bảo mẫu cũng khai nhận đã dùng tay, khăn mặt, bình nhựa đập liên tiếp vào người để "trấn áp" khi các bé không nghe lời. Trong giờ ăn, nếu các bé ăn chậm hoặc chống đối, những bảo mẫu này dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh vào người hoặc đập đầu trẻ vào tường để trẻ chịu ăn. Thậm chí, họ còn dùng dao dọa nạt những đứa trẻ tội nghiệp. Bảo mẫu Linh bao biện rằng do trẻ quá nghịch ngợm nên phải đánh 'dằn mặt' để các bé sợ và ăn ngủ đúng giờ - Ảnh cắt từ clip

Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh Theo kết luận điều tra, Công an quận 12 quyết định truy tố hai bảo mẫu trường Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào vì có hành vi bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trong quá trình các bé theo học tại đây.

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