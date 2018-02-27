Trong quá trình lấy lời khai, bảo mẫu Linh thừa nhận dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. khiến em mắc chứng chậm phát triển tâm thần vận động.
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Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. HCM) đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh sang Viện kiểm sát nhân dân quận 12, đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015 (Điều 110/BLHS năm 1999).
Hai bảo mẫu Linh và Đào đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh.
Trong quá trình lấy lời khai, bảo mẫu Linh thừa nhận dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. khiến em mắc chứng chậm phát triển tâm thần vận động. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, bé Q. cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.
Các bảo mẫu cũng khai nhận đã dùng tay, khăn mặt, bình nhựa đập liên tiếp vào người để "trấn áp" khi các bé không nghe lời. Trong giờ ăn, nếu các bé ăn chậm hoặc chống đối, những bảo mẫu này dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh vào người hoặc đập đầu trẻ vào tường để trẻ chịu ăn. Thậm chí, họ còn dùng dao dọa nạt những đứa trẻ tội nghiệp.