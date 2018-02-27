Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu

Tin nóng 27/02/2018 20:35

Trong quá trình lấy lời khai, bảo mẫu Linh thừa nhận dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. khiến em mắc chứng chậm phát triển tâm thần vận động.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. HCM) đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh sang Viện kiểm sát nhân dân quận 12, đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015 (Điều 110/BLHS năm 1999). 

Hai bảo mẫu Linh và Đào đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh.

Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu - Ảnh 1
Vụ án bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm Xanh gây rúng động dư luận - Ảnh: Internet

Trong quá trình lấy lời khai, bảo mẫu Linh thừa nhận dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu bé Q. khiến em mắc chứng chậm phát triển tâm thần vận động. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, bé Q. cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Các bảo mẫu cũng khai nhận đã dùng tay, khăn mặt, bình nhựa đập liên tiếp vào người để "trấn áp" khi các bé không nghe lời. Trong giờ ăn, nếu các bé ăn chậm hoặc chống đối, những bảo mẫu này dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh vào người hoặc đập đầu trẻ vào tường để trẻ chịu ăn. Thậm chí, họ còn dùng dao dọa nạt những đứa trẻ tội nghiệp.

Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu - Ảnh 2
Bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet
Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu - Ảnh 3
Rất nhiều phụ huynh tập trung trước cổng trường sau khi vụ bạo hành bị phanh phui - Ảnh: Internet
Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu - Ảnh 4
Hai bảo mẫu bạo hành dã man rất nhiều trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh khiến dư luận vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip
Bé gái mắc chứng tâm thần vì bị bảo mẫu Mầm Xanh đánh vào đầu - Ảnh 5
Bảo mẫu Linh bao biện rằng do trẻ quá nghịch ngợm nên phải đánh 'dằn mặt' để các bé sợ và ăn ngủ đúng giờ - Ảnh cắt từ clip
Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh

Thông tin mới nhất về hai bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh

Theo kết luận điều tra, Công an quận 12 quyết định truy tố hai bảo mẫu trường Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào vì có hành vi bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trong quá trình các bé theo học tại đây.

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