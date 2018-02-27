Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP. HCM) đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bạo hành trẻ em ở trường Mầm Xanh sang Viện kiểm sát nhân dân quận 12, đề nghị truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015 (Điều 110/BLHS năm 1999).

Hai bảo mẫu Linh và Đào đã khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành 24 trẻ em tại trường mầm non Mầm Xanh.