Giá trứng tăng kỷ lục, gánh nặng đè lên vai người nghèo

Giá trứng ở Thái Lan đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại sau đợt nắng nóng, làm tăng gánh nặng chi phí cho người dân thường.

Ngày 15/6, tờ Bangkok Post đưa tin, giá trứng ở Thái Lan đã tăng nhiều lần từ 2 đến 6 baht (khoảng 2.000-4.000 đồng) trong 2 đến 3 tháng qua. Hiện tại, cỡ lớn nhất có giá bán buôn là 145 baht (98.000 đồng)/30 quả và giá bán lẻ là 6 baht (khoảng 4.000)/quả.

Một người buôn bán trứng ở Rayongju - một thành phố nằm ở bên bờ vịnh Thái Lan - cho biết: "Tôi đã kinh doanh buôn bán trứng được 50 năm, nhưng giá hiện tại là đắt nhất. Người tiêu dùng vừa mua trứng vừa phàn nàn bởi trứng luôn là thực phẩm rẻ nhất và tiện lợi nhất".

Một người bán trứng ở Uthai Thani - một tỉnh miền Bắc của Thái Lan - cũng cho biết: “Giá trứng đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ”.

Giá trứng ở Thái Lan đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại sau đợt nắng nóng, làm tăng gánh nặng chi phí cho người dân thường - Ảnh: Bangkok Post

Các nhà phân phối cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá bán trứng do các trang trại gia cầm tiếp tục tăng giá trứng trong hơn một tháng.

Họ giải thích, gà chết nhiều là do nhiệt độ cao nên lượng trứng cung ứng ra thị trường giảm, kích thước trứng gà đẻ ra cũng giảm nên giá tăng.

“Nhiệt độ cao và hạn hán trong tháng 4 và tháng 5 đã tác động trực tiếp đến sản lượng và kích cỡ trứng”, một quan chức của Bộ Thương mại cho biết.

Ông nói thêm: "Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ trở lại bình thường trong vòng một tháng khi cuộc khủng hoảng do đợt nắng nóng gây ra đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, rất khó để nói liệu giá có tăng thêm vào tháng tới hay không".

Mới đây, giữa lúc nhiệt độ cao bất thường xuất hiện khắp nơi trên thế giới, vào tháng 4, nhiệt độ ở Takju, khu vực phía tây bắc lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá 45 độ C, và các đợt nắng nóng cũng hoành hành ở Thái Lan.

Khi giá trứng được sử dụng trong các món ăn khác nhau tăng lên, các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Người điều hành một nhà hàng cháo ở Khon Kaen, cho biết: “Hầu hết khách hàng của chúng tôi là sinh viên, vì vậy ngay cả khi giá trứng tăng, chúng tôi sẽ giữ giá món ăn ban đầu của mình".

Thực đơn trứng tại nhà hàng Nhật biến mất... Giá trứng tăng 65% trong 1 năm Thực đơn có trứng đang biến mất khỏi các nhà hàng Nhật Bản Điều này là do nguồn cung trứng giảm mạnh do dịch cúm gia cầm và giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt, giá trứng đã tăng hơn 60%.

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