Bỏ quên hơn 20 năm, quả trứng hấp chín biến thành viên ‘hồng ngọc’ khiến ai cũng ngỡ ngàng

Thế giới 05/04/2023 17:12

Người phụ nữ đã được mẹ bọc một quả trứng hấp làm món ăn phụ cho bữa trưa khi cô còn học tiểu học, nhưng cô đã quên mất là đem theo nó đến trường. 

Ở Trung Quốc, một người phụ nữ đã chia sẻ hình ảnh của một quả trứng hấp được giữ trong 20 năm và cư dân mạng vô cùng kinh ngạc khi quả trứng biến thành hình dạng đẹp mắt gợi liên tưởng đến một viên đá quý màu đỏ có tên là 'hồng ngọc'. 

Theo báo cáo của South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông vào ngày 17/3, người phụ nữ họ Fu, sống ở Trung Quốc, đã được mẹ bọc một quả trứng hấp làm món ăn phụ cho bữa trưa khi cô còn học tiểu học, nhưng cô đã quên mất là đem theo nó đến trường. 

Bỏ quên hơn 20 năm, quả trứng hấp chín biến thành viên ‘hồng ngọc’ khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1

Hình ảnh quả trứng 20 tuổi với hình dạng như một viên đá quý được cung cấp. Ảnh chụp màn hình từ South China Morning Post 

 Ba ngày sau, cô lại tìm thấy quả trứng hấp, nhưng cô nói không ăn vì sợ quả trứng đã bị hỏng. 

Theo đó, quả trứng đã hấp chín được đặt lên tủ lạnh. Sau khi quên bén đi, khoảng hai tháng sau, cô mới tìm lại được quả trứng hấp này. Khi đó, trứng hấp đã chuyển sang màu đỏ hồng ngọc. 

Quả trứng đẹp đến nỗi cô đặt nó trong hộp trang sức ở nhà. Sau đó, cô hoàn toàn quên mất sự việc này. 

Nhưng gần đây, trong quá trình sắp xếp nhà cửa, cô lại tìm thấy chiếc hộp trang sức. Quả trứng trong hộp trang sức còn nguyên vẹn và có màu đỏ tươi. Khi được thắp sáng trên ánh lửa, nó có màu như một viên hồng ngọc.

Cô đã đăng hình ảnh quả trứng hấp này lên mạng xã hội Trung Quốc để chia sẻ trải nghiệm hiếm có của mình.

Các chuyên gia cho rằng quả trứng không bị hư hỏng vì khu vực cô sinh sống lạnh và khô. 

Cư dân mạng không khỏi trầm trồ khen ngợi: "Thời gian đã biến trứng thành ngọc". Một cư dân mạng nói: “Đây là một cơ hội kinh doanh. Tôi sẽ luộc một quả trứng ngay lập tức và giữ nó trong 20 năm” khiến mọi người bật cười.

Theo World Daily

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