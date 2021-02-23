Được bạn thân nhờ làm phù dâu, cô gái bàng hoàng khi tỉnh dậy cạnh 2 người đàn ông trong tình trạng không mặc gì

Sau một đêm say xỉn, nữ phù dâu tỉnh dậy và sốc nặng khi thấy mình đang nằm cạnh 2 người đàn ông trong tình trạng không mặc gì. Hiện 2 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đang bàn tán xôn xao trước câu chuyện phù dâu bị hiếp dâm. Cụ thể, chú rể họ Lý thuê Tiểu Hoàng (24 tuổi) làm phù rể, trong khi cô dâu họ Vương nhờ bạn thân là Tiểu Lệ (27 tuổi) làm phù dâu.

Trong đám cưới, Tiểu Lệ uống khá nhiều rượu khiến cô say xỉn tới mức không biết gì hết. Một người chị em của Tiểu Lệ và phù rể Tiểu Hoàng đã dìu cô vào một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi tạm. Sau đó, người chị em kia có việc và phải rời đi trước.

Nữ phù dâu bị 2 người đàn ông hiếp dâm - Ảnh minh họa: ETtoday

Sáng hôm sau, Tiểu Lệ tỉnh dậy và bàng hoàng thấy 2 người đàn ông nằm cạnh mình. Một người là Tiểu Hoàng, người còn lại là anh rể của anh ta. Cả 3 người đều không mặc gì. Thấy vậy, Tiểu Lệ lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, Tiểu Hoàng thú nhận rằng vào ngày hôm đó anh ta cũng uống rất nhiều rượu. Thấy Tiểu Lệ xinh đẹp, anh ta không thể làm chủ được bản thân nên đã nảy sinh ý đồ xấu với cô. Tiểu Hoàng vô cùng hối hận trước hành vi của mình nhưng chính anh cũng không rõ tại sao anh rể của mình cũng ở đó.

Hiện Tiểu Hoàng và anh rể của anh ta bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

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