Đứng giữa đường cãi nhau với bạn trai, cô gái bất ngờ bị ô tô tông tử vong thương tâm

Thế giới 12/11/2019 18:56

Đứng tranh cãi với người yêu trên đường cao tốc, cô gái bị ô tô tông trúng. Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, người bạn trai may mắn thoát nạn.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường cao tốc. Được biết đoạn clip này do cảnh sát giao thông thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 6/11 vừa qua.

Theo đó, một đôi nam nữ đứng giữa đường cao tốc cãi nhau. Vào thời điểm đó, trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại. Trong lúc cặp đôi đang giằng co, một chiếc ô tô lao tới tông trúng cả hai. Vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong tại chỗ, chàng trai may mắn thoát nạn.

tai nan thuong tam 1
Cô gái và bạn trai đứng tranh cãi giữa đường - Ảnh: Internet

Được biết hai nạn nhân đều là sinh viên. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên có ý định tự tử. Cô gái cố gắng ôm bạn trai để ngăn cản, cả hai đã xảy ra tranh cãi. Cuối cùng người gặp nạn lại là cô gái trẻ.

tai nan thuong tam 2
Vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái tử vong còn chàng trai may mắn thoát nạn - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Người bạn trai đang bị cảnh sát tạm giữ. 

Sau khi được chia sẻ, vụ tai nạn hy hữu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều thương tiếc cho cô gái trẻ.

"Tội nghiệp cô bé, vì muốn ngăn cản chàng trai mà thiệt mạng. Trong khi đó tương lai của em phía trước còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp", một bình luận của cư dân mạng.

"Đúng là tội nghiệp thật, ba mẹ em chắc đau lòng lắm, nuôi con khôn lớn để rồi chết như thế này đây. Không biết cậu bạn trai kia có chút nào hối hận không", một người thương tiếc cho cô gái. 

Xe tải tông 6 xe máy chờ đèn đỏ ở An Giang: Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người lớn, trẻ em nhập viện

Xe tải tông 6 xe máy chờ đèn đỏ ở An Giang: Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người lớn, trẻ em nhập viện

Tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở An Giang sáng nay, nhiều xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, một chiếc bị cuốn vào gầm xe tải.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn hy hữu Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích