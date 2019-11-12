Đứng tranh cãi với người yêu trên đường cao tốc, cô gái bị ô tô tông trúng. Vụ tai nạn thương tâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, người bạn trai may mắn thoát nạn.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường cao tốc. Được biết đoạn clip này do cảnh sát giao thông thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 6/11 vừa qua.

Theo đó, một đôi nam nữ đứng giữa đường cao tốc cãi nhau. Vào thời điểm đó, trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại. Trong lúc cặp đôi đang giằng co, một chiếc ô tô lao tới tông trúng cả hai. Vụ tai nạn giao thông khiến cô gái tử vong tại chỗ, chàng trai may mắn thoát nạn.

Cô gái và bạn trai đứng tranh cãi giữa đường - Ảnh: Internet

Được biết hai nạn nhân đều là sinh viên. Vào thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên có ý định tự tử. Cô gái cố gắng ôm bạn trai để ngăn cản, cả hai đã xảy ra tranh cãi. Cuối cùng người gặp nạn lại là cô gái trẻ.

Vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái tử vong còn chàng trai may mắn thoát nạn - Ảnh: Internet

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Người bạn trai đang bị cảnh sát tạm giữ.

Sau khi được chia sẻ, vụ tai nạn hy hữu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều thương tiếc cho cô gái trẻ.

"Tội nghiệp cô bé, vì muốn ngăn cản chàng trai mà thiệt mạng. Trong khi đó tương lai của em phía trước còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp", một bình luận của cư dân mạng.

"Đúng là tội nghiệp thật, ba mẹ em chắc đau lòng lắm, nuôi con khôn lớn để rồi chết như thế này đây. Không biết cậu bạn trai kia có chút nào hối hận không", một người thương tiếc cho cô gái.

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