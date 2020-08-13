Đi chơi về không có cơm ăn, bà lão 84 tuổi đánh chồng tử vong

Thế giới 13/08/2020 15:25

Sau khi bình tĩnh lại và nhận ra đã đánh chồng tử vong, cụ bà 84 tuổi định đến cảnh sát đầu thú nhưng do trời tối nên đã ngồi thất thần ngoài đường tới sáng.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Hoài Lâm, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử bà cụ họ Di (84 tuổi) vì hành vi đánh chồng tử vong.

Theo Ettoday, vợ chồng bà Di có 4 người con, đều đi làm xa nhà. Hàng xóm cho biết vợ chồng bà Di đều thích nhậu nhẹt, bà lão có tính khí nóng nảy nên hai người thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt trong gia đình, thậm chí còn đánh nhau khiến ai nấy điếc tai nhức óc.

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Đôi vợ chồng thường say xỉn rồi xô xát - Ảnh: Ettoday

Tối 22/6/2019, bà Di đi chơi về thì thấy chồng chưa nấu cơm nên hai người lại xảy ra to tiếng. Sau đó bà lão bỏ ra ngoài một lúc lâu. Khi về nhà, bà Di thấy chồng khóa trái cửa, gọi mãi nhưng ông không trả lời.

Bà Di trèo cửa sổ vào nhà lại xô xát với chồng. Lời qua tiếng lại, bà cụ đẩy chồng đập đầu vào tường khiến ông chảy máu. Chưa dừng lại ở đó, bà Di còn dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào mặt và đầu chồng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi bình tĩnh lại và nhận ra mình đã giết người, bà Di định đến đồn cảnh sát đầu thú. Tuy nhiên do trời đã khuya nên bà cụ ngồi thất thần ngoài đường.

Hôm sau, bà Di được người dân đưa đến đồn cảnh sát khai nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát lập tức đến hiện trường, phát hiện thi thể chồng bà Di đã cứng đờ, tường và nền nhà bê bết máu. 

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Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Ettoday

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bà Di đã cố ý tước đoạt mạng sống của chồng. Tuy nhiên cụ bà đã chủ động đến cảnh sát đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, cộng thêm việc tuổi tác của bà cụ đã cao, Tòa án nhân dân huyện Hoài Lâm quyết định tuyên phạt bà cụ 84 tuổi 10 năm tù giam. 

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Từ khóa:   Trung Quốc giết người vợ giết chồng

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