Nhiều phụ huynh không giữ được bình tĩnh khi thấy ông bố cầm cây đánh đập con trai dã man. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng còn bức xúc hơn khi người đứng quay clip chứng kiến sự việc nhưng lại không vào can ngăn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông treo ngược bé trai khoảng 10 tuổi lên cửa nhà và dùng ống nhựa đánh tới tấp khiến bé ngất xỉu. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn bình luận phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông trói tay chân bé trai, treo ngược lên cửa nhà, rồi dùng đoạn dây nhựa vụt liên tiếp lên người.

Gã đàn ông vừa đánh vừa chửi bới, mặc cháu bé khóc lóc thảm thiết, quằn quại trong đau đớn. Chỉ đến khi bé trai ngất xỉu, người đàn ông mới chịu dừng tay.

Bố đánh đập con trai dã man - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sự việc xảy ra ở Trung Quốc và không rõ thời điểm cụ thể. Người bố vì mâu thuẫn gia đình đã đánh đập con trai để trút giận. Bên cạnh đó, dân mạng cũng tỏ thái độ bức xúc với người quay clip vì chứng kiến sự việc nhưng lại không vào can ngăn.

"Mình cũng có con, nhìn cảnh này mà xót xa quá"; "Không xứng đáng làm bố, này là ác quỷ chứ bố gì?"; "Thương đứa nhỏ quá trời, mong cảnh sát vào cuộc xử lý anh ta"; "Đứa đứng quay cũng ác không kém"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-bo-treo-nguoc-con-trai-len-cua-dung-cay-danh-nhu-thoi-trung-co-khien-nhieu-nguoi-phan-no-375388.html