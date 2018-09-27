Đau lòng cảnh bé sơ sinh suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon treo trên hàng rào

Thế giới 27/09/2018 15:12

Nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ chiếc túi nilon treo trên hàng rào, người dân mở ra xem thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh.

Em bé được phát hiện vào ngày 24/9 vừa qua bởi một công nhân vệ sinh. Ngoài ra, người dân còn phát hiện chiếc áo đồng phục nữ sinh và quần short dính máu được cho là của mẹ đứa trẻ.

Bé trai sơ sinh suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon

Bé trai sơ sinh suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon
Đứa trẻ bị bỏ rơi trong túi nilong treo bên đường - Ảnh: Daily Mail

Sự việc đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Ban đầu, mọi người không biết đứa trẻ còn sống hay đã chết cho tới khi bé từ từ mở mắt và đưa tay lên miệng. Thấy vậy, người đi đường đã quạt mát cho bé.

Rheene Lee, một nhân chứng kể: “Lúc đầu chúng tôi không biết liệu đứa bé còn sống hay đã chết. Chúng tôi không biết phải làm gì cho đến khi có người đề nghị gọi xe cứu thương đến”.

Ngay sau khi nhận được thông báo, các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết loại đồng phục được tìm thấy trong túi nilon là loại đồng phục dành cho các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 tại thành phố Lapu – Lapu (Philippines). Điều này có nghĩa là mẹ đứa bé chỉ khoảng 12 – 16 tuổi.

“Đứa trẻ rất may mắn khi được phát hiện kịp thời. Vào thời điểm đó, công nhân vệ sinh đang chuẩn bị cho túi nilon đó vào trong xe chở rác. Tôi hy vọng cậu bé sẽ được chăm sóc tốt”, một người có mặt tại hiện trường chia sẻ.

Bé trai sơ sinh suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon

Bé trai sơ sinh suýt chết vì bị mẹ bỏ rơi trong túi nilon
Cậu bé rất dễ thương, không quấy khóc và rất hay cười - Ảnh: Daily Mail

“Thật đáng tiếc cho mẹ đứa trẻ, đồng phục này cho thấy cô bé còn rất nhỏ và em ấy cần được giúp đỡ”, một người dân lo lắng.

Theo chia sẻ của một y tá tại bệnh viện đang chăm sóc cậu bé, sức khỏe của em đã ổn định. Sau khi nghe câu chuyện trên, nhiều người muốn được nhận em làm con nuôi.

Tuy nhiên hiện tại bé vẫn sẽ được giao cho bệnh viện chăm sóc, theo dõi. Chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính cha mẹ đứa trẻ.

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