Danh tính 'cô gái xinh đẹp' vừa livestream vừa dạng chân làm hành động hư hỏng trên tàu điện khiến dân mạng sốc nặng

Thế giới 15/03/2021 14:18

Hành động phản cảm của "cô gái xinh đẹp" trên tàu điện khiến ai nấy không khỏi rùng mình.

Ngày càng nhiều người lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để phô diễn những hành động phản cảm, lố lăng nhằm câu like, câu view và đánh bóng tên tuổi của bản thân. Điển hình như trường hợp livestream của một "cô gái xinh đẹp" dưới đây.

Theo nội dung đoạn video được dân mạng chia sẻ, một cô gái livestream trên chuyến tàu điện vắng người. Sau khi căn chỉnh góc quay, cô nàng bất ngờ mở rộng hai chân đồng thời tạo dáng cực kỳ phản cảm, bất chấp việc bản thân đang mặc váy. Điều này làm cho nhiều người xem vô cùng bàng hoàng và không tin vào mắt mình. Đông đảo dân mạng lập tức report buổi livestream, mong nó bị xóa ngay lập tức. 

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 Buổi livestream diễn ra trên một chuyến tàu điện vắng người - Ảnh cắt từ clip 
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 Sau khi căn chỉnh camera... - Ảnh cắt từ clip
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 ... 'cô gái xinh đẹp' bất ngờ hành động phản cảm khiến ai nấy sợ hãi - Ảnh cắt từ clip 

Không lâu sau, danh tính "cô nàng" được tiết lộ khiến dân tình càng sốc hơn nữa. Hóa ra "cô gái xinh đẹp" trong clip là một gã đàn ông. Cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Người đàn ông trong clip đã phạm luật "phơi bày cơ thể ở nơi công cộng". Hành vi này có thể bị phạt tiền nhận án tù giam. Chưa kể việc đăng những video có nội dung thiếu lành mạnh lên internet cũng sẽ bị phạt nặng. Hầu hết mọi người đều mong nhân vật chính này sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng để làm gương cho kẻ khác. 

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