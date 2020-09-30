Đang ngồi trên taxi, cô gái đột ngột cúi xuống người bạn trai, lời kể của người chứng kiến khiến ai cũng bất bình

Đang ngồi trên taxi, cặp đôi có hành động nhạy cảm khiến tài xế ngượng ngùng, muốn xuống đường bỏ lại xe.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện kể về việc các cặp đôi có hành động nhạy cảm ở nơi đông người. Mới đây nhất, cư dân mạng Đài Loan lại tiếp tục xôn xao vì câu chuyện của một cặp đôi trên xe taxi.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vào khoảng 10 giờ tối 22/9 vừa qua, một tài xế taxi công nghệ chia sẻ lên Facebook một đoạn clip do camera hành trình ghi lại.

Cặp đôi có hành động nhạy cảm ngay trên xe taxi - Ảnh: Internet

Hình ảnh trong clip cho thấy, người tài xế này chở một đôi nam nữ trên xe. Khi xe chạy được một đoạn thì cặp đôi bất ngờ có hành động gây nhức mắt. Dù tài xế đang lái xe phía trước nhưng chàng trai vẫn thản nhiên cởi quần để bạn gái cúi xuống làm hành động nhạy cảm. Lúc này, tài xế bất đắc dĩ phải chứng kiến toàn bộ quá trình trên.

Ngoài ra, theo thông tin được tài xế chia sẻ lên mạng xã hội, ngay từ lúc mới bắt đầu lên xe, cặp đôi đã có những hành động hết sức thân mật nhưng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được. Mặc dù rất bức xúc, muốn rời khỏi xe nhưng vì trách nhiệm của mình, tài xế đành phải tiếp tục chở hai vị khách đến nơi.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Đài Loan. Hầu hết cư dân mạng đều phẫn nộ, chỉ trích hành động của cặp đôi. Mọi người cũng hy vọng các cặp đôi có thể kiềm chế bản thân, đừng vì ham muốn nhất thời mà gây ảnh hưởng đến người khác.

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