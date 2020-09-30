Yêu nhau 11 năm, hoãn cưới vì dịch, cô gái đau đớn mất chồng vào tay đồng nghiệp của anh chàng vì 3 lon bia

Xã hội 30/09/2020 07:52

Sau khi hoãn cưới vì dịch, cô gái trẻ đau đớn nhận được tin chồng sắp cưới sẽ kết hôn với cô gái khác chỉ sau 17 ngày mắc kẹt.

Thời gian qua, có không ít cặp đôi hoãn cưới vì dịch Covid-19. Khi tình hình lắng dịu, có những cặp đôi vỡ òa vì được về chung một nhà. Thế nhưng, cũng có những đôi phải ngậm ngùi chia tay vì nhiều lý do. Mới đây, một cô gái trẻ đã trải lòng trên mạng xã hội về việc chia tay người yêu 11 năm sau 1 lần hoãn cưới vì dịch Covid-19 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo lời tâm sự của cô gái trẻ, cặp đôi đã bên nhau được 11 năm. Cả hai cũng đã sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Thế nhưng đầu năm nay, cặp đôi trẻ phải hoãn cưới vì dịch. Sau đó, người chồng mắc kẹt 17 ngày. Qua khoảng thời gian đó, cặp đôi chia tay vì người chồng đã khiến cô đồng nghiệp có thai. 

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Sau khi hoãn cưới vì dịch, cô gái mất luôn chồng sắp cưới chỉ vì 3 lon bia - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội: “Hôm nay, người yêu cũ của mình cưới. Chẳng biết có phải là gọi cũ không nữa vì chẳng có lời chia tay nào được nói ra cả.

 Hai đứa nhà cạnh nhau, lớn lên cùng nhau từ bé. 17 tuổi anh tỏ tình với mình và yêu nhau từ đó. Bố mẹ hai bên vô cùng ủng hộ, còn trêu bảo vừa là hàng xóm vừa là thông gia còn gì bằng.

Tính đến giờ mình 28 tuổi thì yêu nhau cũng gần 11 năm rồi. Không có dịch lần 1 thì giờ mình là vợ anh rồi. Hai bên gia đình hoãn cưới đến tháng 11 âm này tổ chức.

Rồi dịch lần 2 bùng phát trở lại. Anh bị kẹt ở trong Quảng Nam không về được. 17 ngày anh ở đấy. Từ ngày yêu nhau đây là lần đầu tiên 2 đứa xa nhau. Tối nào cũng chuyện trò đủ thứ.

Thật ra từ khi yêu anh mình luôn cảm thấy cuộc sống toàn màu hồng, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là đủ.

Anh trở về. Mình thấy anh hay tránh mặt mình hơn, anh nói chuyện với mình ít hơn… Mãi đến khi có người nhắn tin cho mình. Nói anh và người đó yêu nhau, xin mình buông tha cho anh để họ được bên nhau. Và mình được nhìn thấy những bức ảnh mình không nên xem, thất vọng, cảm giác bị phản bội, hận anh vô cùng.

Hoá ra 17 ngày anh ở Quảng Nam, anh và cô bạn cùng công ty của anh chợt nhận ra là yêu nhau. Sau tất cả mình cũng chỉ là trò đùa.

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Câu chuyện của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối cho một tình yêu đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 Và rồi hôm nay anh cưới, cô gái ấy có thаі. Anh được lên chức bố như điều anh luôn mong muốn. Tháng 11 này sẽ chẳng còn đám cưới nào nữa. Chẳng còn cảnh 2 nhà bắc rạp cưới chung nữa. Chẳng còn cảnh anh là chú rể mình là cô dâu nữa.

Ngày hôm nay anh là chú rể và cô dâu chẳng phải mình.

Bạn bè, hàng xóm ai cũng trách anh, bố mẹ mình giận không thèm nhìn mặt anh. Anh bảo với mình anh yêu mình. Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, do 3 lon bia đưa lối thôi. Nhưng là đàn ông phải chấp nhận hậu quả của việc mình làm ra.

Mẹ mình còn sợ mình sang phá đám cưới của anh nhưng mình làm sao phải làm vậy. Phải xúng xính váy xinh đi dự đám cưới của anh chứ.

Con gái không có tình yêu đâu có không qua khỏi được, không có tiền mới không qua khỏi thôi phải không các bạn.

Có lẽ đúng khi nói phụ nữ chỉ nên sống cho người sinh ra mình và người mình sinh ra".

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều tiếc nuối cho thanh xuân của cô gái, hy vọng cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên, một số người cũng tỏ ra nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện vì đây chỉ là một bài viết ẩn danh.

Từ khóa:   Covid-19 hoãn đám cưới mất chồng sắp cưới

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