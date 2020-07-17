Đang mua hàng qua mạng, người phụ nữ tá hỏa khi thấy một đứa trẻ bị bịt miệng đang nhìn ra từ trong túi

Đang mua hàng qua mạng, người phụ nữ rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh minh họa cho túi thể thao của thương hiệu Dallas Cowboys.

Cô Laura Harper đến từ Kingston Upon Hull, East Yorkshire (Anh) mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội khi chia sẻ trải nghiệm mua hàng qua mạng tồi tệ của mình.

Theo Daily Mail, trong lúc đang tìm mua túi đi học cho con trai, cô phát hiện một cửa hàng trên Amazone đã dùng hình ảnh ghê rợn để minh họa sản phẩm. Cụ thể, trong bức hình minh họa cho túi thể thao của thương hiệu Dallas Cowboys đã xuất hiện một khuôn mặt bị bịt miệng bằng băng keo đang liếc nhìn ra bên ngoài.

Đang mua hàng qua mạng, người phụ nữ tá hỏa khi thấy hình ảnh một đứa trẻ bị bịt miệng đang nhìn ra từ trong túi - Ảnh: Daily Mail

"Tôi bấm vào đường link sản phẩm và phát hiện ra những bức ảnh này. Sau đó, tôi chụp lại và gửi cho Amazon, họ đã gỡ bức ảnh chỉ sau khoảng 10 phút. Tôi không rõ vì sao người bán lại làm như thế nhưng trò đùa này chẳng vui chút nào. Nó quá bệnh hoạn!", Laura chia sẻ lên mạng xã hội.

Cô Laura Harper - Ảnh: Daily Mail

Sau khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, đại diện gian hàng cho biết hình ảnh bên trong túi không phải là trẻ em, đây chỉ là trang bìa của tạp chí được đưa vào túi để giúp hình ảnh trở nên sống động. Đại diện gian hàng cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những khách hàng đã vô tình nhìn thấy hình ảnh kinh dị này.

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