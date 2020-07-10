Vừa bước chân vào phòng khách, mẹ hốt hoảng khi thấy hành động của con trai với đám tôm hùm đất đang bò lổm ngổm trên nền nhà.

Những ai đã làm cha mẹ đều phải trải qua bài học "Đằng sau sự im lặng của con cái chính là bão tố". Khi bọn trẻ đang chơi đùa bỗng yên lặng bất thường thì chắc hẳn là chúng vừa gây ra chuyện "tày trời" nào đó. Cha mẹ cứ chuẩn bị tinh thần mà khắc phục hậu quả đi là vừa.

Mới đây, cô Wang (sống tại Trung Quốc) chia sẻ hình ảnh trò nghịch ngợm của cậu con trai tinh quái khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Trưa hôm đó, cô Wang mua tôm hùm đất về đổ vào chậu, định là tắm táp xong sẽ chế biến món ăn thật ngon cho con trai.

Trong lúc tắm, cô bỗng cảm thấy nhà cửa sao im ắng lạ thường. Bình thường mỗi khi đi tắm, con trai cô kiểu gì cũng đứng ngoài cửa thúc giục, hoặc í ới nói chuyện về trường lớp, bạn bè.

Người mẹ quyết định tắm thật nhanh để ra ngoài kiểm tra xem con trai đang làm gì. Không ngờ khi mới bước chân vào phòng khách, cô Wang sốc nặng khi thấy đống tôm hùm đất mình vừa mua đáng lẽ phải ở trong bếp nay lại bò lổm ngổm khắp sàn phòng khách.

Bé trai 'phóng thích' đám tôm hùm đất mẹ mới mua về - Ảnh: Sohu

Bà mẹ mệt bở hơi tai mới bắt hết được đám tôm hùm - Ảnh: Sohu

Hóa ra chính con trai cô Wang đã "phóng thích" đám tôm hùm. Cậu bé đang một tay cầm chổi, một tay cầm chậu "chiến đấu" với lũ tôm đầy vẻ phấn khích.

Tuy tức giận nhưng người mẹ không vội trách mắng. Cô Wang đưa con vào phòng ngủ đóng cửa lại vì sợ lũ tôm hùm làm con bị thương. Phải mất khoảng 30 phút bà mẹ này mới có thể bắt hết được đám tôm hùm vào chậu như ban đầu.

Sau khi đăng tải, hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ các bậc phụ huynh khác: "Ai có con nhỏ mới thấu hiểu được nỗi khổ này"; "Bọn trẻ nhà tôi cũng thế, không nhìn vài phút là có chuyện rồi"; "Mặt thằng bé như kiểu 'mẹ đấy à, vào phụ con với', cười xỉu luôn!"...

Sau 1 buổi đi tiêm mà cư dân mạng liền phát hiện ra em bé có năng khiếu đặc biệt Có nhiều em bé đi tiêm rất dễ thương nhưng riêng em bé này được mọi người đồng loạt bình chọn là "đỉnh cao biểu cảm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-di-ve-sinh-co-may-phut-me-soc-nang-khi-thay-hanh-dong-cua-con-trai-voi-dong-tom-hum-dat-moi-mua-368145.html