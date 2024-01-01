Đang đi bán cá, cô gái 28 tuổi bị người đàn ông bạo hành và cưỡng hiếp ngay tại nhà vệ sinh

Thế giới 01/01/2024 16:06

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 35 tuổi sau khi bị tình nghi cưỡng hiếp cô gái 28 tuổi.

Mới đây, ở tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, đã xảy ra vụ cưỡng hiếp cô gái 28 tuổi khi đang đi bán cá.

Theo đó, vào ngày 10/12, nạn nhân tên H đang đi bán cá thì bị một người đàn ông tên TJ gọi vào sân để mua.

Lúc này, người đàn ông giở trò lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, ép cởi đồ rồi đập nạn nhân vào tường và cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại chỗ.

Đang đi bán cá, cô gái 28 tuổi bị người đàn ông bạo hành và cưỡng hiếp ngay tại nhà vệ sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thực hiện hành vi tàn ác, hung thủ đã đưa cho nạn nhân 10 nghìn rp (khoảng 15.000 đồng) với lý do để đền bù cho người mua cá. Tiếp đó nạn nhân mặc quần đứng dậy và chạy khỏi hiện trường.

“Nạn nhân bị tổn thương nặng nề nên cuối cùng mới dám tố cáo với anh rể. Sau đó, vụ việc được báo cảnh sát, một quan chức cảnh sát địa phương cho hay.

Nhận được trình báo, hung thủ sau đó đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ. Qua điều tra, hung thủ đã thừa nhận hành vi của mình. Theo lời kể của mẹ nạn nhân, cô gái này là một người bị chậm phát triển trí tuệ.

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