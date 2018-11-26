Đang ân ái trên giường, cô gái xinh đẹp bị bạn trai bóp vỡ túi ngực mà không hay biết

Thế giới 26/11/2018 16:58

Với mong muốn sở hữu đôi ngực đẹp, cô gái đã chi một số tiền lớn để phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ sau một năm túi ngực bị vỡ trong lúc đang “yêu” bạn trai trên giường.

Ngày nay, để trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn, nhiều chị em phụ nữ chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, vòng 1 là một trong những bộ phận được "dao kéo" nhiều nhất. Mặc dù giúp chị em tự tin hơn song phương pháp này không phải lúc nào cũng an toàn. Đã có nhiều trường hợp rủi ro xảy ra, điển hình như những vụ việc dưới đây.

Vỡ ngực trong lúc ân ái trên giường

Mới đây, một cô gái trẻ Thái Lan đã chia sẻ về tai nạn hy hữu của mình để giúp những cô gái khác có cái nhìn đúng đắn hơn về phẫu thuật thẩm mỹ.

Cách đây khoảng 2 năm, cô Preeyaporn đã tiến hành phẫu thuật nâng ngực. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, trong lúc quan hệ tình dục, cô cảm thấy nóng, rát, ngực đang căng cứng bỗng nhiên trở nên mềm oặt sau khi bị bạn trai bóp mạnh. Dù vậy, Preeyaporn cũng không quá quan tâm.

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Cô gái trẻ chia sẻ tai nạn của mình trên truyền hình với hy vọng các cô gái sẽ suy nghĩ cẩn trọng khi quyết định phẫu thuật nâng ngực - Ảnh: Internet

Đến khi ngực trái ngày càng bị chảy xệ nghiêm trọng, cô mới tìm đến bác sĩ để thăm khám và biết được túi ngực bị vỡ. Sau cùng, Preeyaporn phải tháo túi độn ngực ra khỏi cơ thể.

Trong trường hợp này, nguyên nhân dẫn đến việc túi độn ngực bị vỡ là do bác sĩ phạm sai lầm khi khâu cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc cô gái này chọn túi độn ngực silicon cỡ 425 cc là quá lớn trong khi da ở phần ngực lại quá mỏng.

Nữ ca sĩ bị vỡ túi ngực trên máy bay

Cách đây không lâu, vụ việc nữ ca sĩ Ivy Trần bị nổ túi ngực trên máy bay đã khiến cộng đồng mạng xôn xao trong suốt một thời gian dài. Theo đó, cách đây 7 năm, cô đã cấy túi ngực silicon và được bảo hành trọn đời. Nhưng trong một chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam, cô có dấu hiệu bị đau, tức ngực liên tục phải nhập viện thăm khám.

Đang ân ái trên giường, cô gái xinh đẹp bị bạn trai bóp vỡ túi ngực mà không hay biết - Ảnh 2
Vụ việc nữ ca sĩ Ivy Trần bị vỡ túi ngực trên máy bay khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Phát hiện túi ngực bên trong bị vỡ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy túi ngực cũ ra và cấy vào một túi ngực khác theo mong muốn của nữ ca sĩ.

Mẹ bị vỡ túi ngực trong lúc cho con bú

Cũng vì tai nạn vỡ túi ngực mà một bà mẹ Trung Quốc suýt chút nữa đã khiến con mình bị thương và đứng trước bờ vực ly hôn. 5 năm trước, chị đã chi một số tiền lớn để nâng ngực. Vì bác sĩ bảo đảm việc nâng ngực không ảnh hưởng đến việc kết hôn và sinh con nên sau khi sinh con đầu lòng, chị đã cho con bú sữa mẹ.

Đang ân ái trên giường, cô gái xinh đẹp bị bạn trai bóp vỡ túi ngực mà không hay biết - Ảnh 3
Sau 5 năm phẫu thuật nâng ngực, túi ngực của người mẹ 28 tuổi bị vỡ khi đang cho con bú - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong một lần cho con bú, phần ngực của chị bỗng nhiên bị sưng tấy, đau nhức. Nhìn thấy vợ đau đớn rồi ngất xỉu, người chồng nhanh chóng đưa đi cấp cứu thì biết được túi ngực giả bị vỡ. Tức giận vì vợ đã giấu mình việc từng nâng ngực, suýt nữa khiến con trai bị thương nên ông chồng đã yêu cầu ly hôn.

 

Người mẹ trẻ bị nổ túi ngực khi cho con bú: Chi hàng trăm triệu nhưng vẫn suýt mất mạng

Người mẹ trẻ bị nổ túi ngực khi cho con bú: Chi hàng trăm triệu nhưng vẫn suýt mất mạng

Mặc dù chi hơn 170 triệu đồng để phẫu thuật nhưng người mẹ trẻ này vẫn phải chịu biến chứng, suýt gây nguy hiểm cho con trai vì nổ túi ngực khi cho bé bú.

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