Vụ cháy kinh hoàng ở khách sạn 9 tầng khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương, nạn nhân kể lại phút giây sinh tử của cuộc đời.

Theo Sinchew: Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một khách sạn ở Bucheon, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc vào tối thứ Năm, khiến 7 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, người thuê phòng số 806, sống cách phòng 810 không xa, là sinh viên A khoa điều dưỡng của một trường đại học ở tỉnh Gangwon. Gần đây, nạn nhân này đã tạm trú tại khách sạn này vì đang thực tập tại một bệnh viện ở thành phố Bucheon. . Khi đám cháy bùng phát, A ngửi thấy mùi khét ngay khi mở cửa ra thì thấy hành lang tràn ngập khói xám, liền quyết định đóng cửa lại.

Sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, A nhận thấy khói lan nhanh, khó thoát xuống tầng dưới nên trốn vào nhà vệ sinh và ngay lập tức gọi 119 để được hỗ trợ, A làm theo chỉ dẫn của lính cứu hỏa để bịt khe hở trên cửa phòng tắm bằng một chiếc khăn tắm và làm theo hướng dẫn mà cô đã nghe trước đây, phương pháp là bật vòi hoa sen và xả nước để tạm thời giảm bớt sự xâm nhập của khói và cuối cùng đã được lính cứu hỏa giải cứu.

“Tôi không biết mình đã đợi trong phòng tắm bao lâu”, cô nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, nhưng cô không còn sức để mở cửa và bất tỉnh.

Nhưng người thuê nhà số 807 sống đối diện nhà cô lại không may mắn như vậy. Hai người thuê nhà, một nam một nữ, đã cố gắng nhảy từ tầng 8 xuống tấm nệm hơi do lực lượng cứu hỏa dựng lên 21 phút sau khi đám cháy bùng phát. Nhưng do quá mạnh nên người phụ nữ nhảy đầu tiên đã không rơi đúng vị trí, khiến người đàn ông nhảy xuống mà không nghe thấy tiếng lính cứu hỏa bên dưới ngăn cản.

