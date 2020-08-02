Cô gái sở hữu vòng eo 35cm, khoe body đồng hồ cát tưởng như photoshop nhưng sự thật lại khiến ai cũng trầm trồ

Cô gái 23 tuổi trở thành một trong những người sở hữu vòng eo nhỏ nhất thế giới với số đo 35cm. Cô nàng có được vòng eo đáng mơ ước này là nhờ di truyền và ăn uống lành mạnh.

Eo thon, chân dài luôn là mơ ước của mọi cô gái. Mới đây, một cô gái đã khiến cả thế giới trầm trồ khi khoe vòng eo chỉ 35cm. Nhờ đó, cô nàng đã trở thành một trong những người có vòng eo nhỏ nhất thế giới.

Su Naing hiện đang là một trong những người phụ nữ sở hữu vòng eo nhỏ nhất thế giới - Ảnh: Internet

Được biết, cô nàng tên là Su Naing, 23 tuổi, người Myanmar. Trước đây, mỗi khi chia sẻ hình ảnh của mình lên trang cá nhân, nhiều người nghi ngờ cô nàng photoshop hoặc lạm dụng dao kéo, thậm chí cắt xương sườn để có được vòng eo mà ai cũng ao ước.

Vòng eo của cô nàng chỉ có 35cm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cô đã lên tiếng khẳng định bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ. Su Naing chia sẻ, vòng eo của cô được di truyền từ gia đình. Bên cạnh đó, cô còn kết hợp với thực đơn ăn uống lành mạnh.

Đây là body đồng hồ cát mà nhiều chị em ao ước có được - Ảnh: Internet

Mặc dù có nhiều tranh cãi, Su Naing khẳng định cô không thấy vẻ ngoài của mình có gì bất ổn. Một trong những sở thích nổi bật của cô là chụp ảnh. Vóc dáng đặc biệt của Su Naing cũng nhận được rất nhiều lời khen từ dân mạng. Điều này khiến cô gái 23 tuổi cảm thấy vui vẻ và hãnh diện.

Những bức ảnh của cô gái 23 tuổi thường xuyên nhận được lời khen từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Được biết, Su Naing hiện là người phụ nữ có vòng eo nhỏ thứ 2 thế giới. Người giữ kỷ lục Guinness cho vòng eo nhỏ nhất thế giới là Ethel Granger, một người phụ nữ đến từ Anh với số đo vòng 2 vừa đúng 33cm. Để có được vòng eo con kiến này, bà Ethel Granger đã phải mặc áo corset hơn 10 năm trời.

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