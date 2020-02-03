Cô gái Châu Phi lấy chồng Trung Quốc, ngoại hình của con mới sinh gây sững sờ

Em bé lai có mẹ là người Châu Phi còn bố là người Trung Quốc sở hữu ngoại hình gây bất ngờ.

Những em bé lai luôn có ngoại hình đặc biệt dễ thương vì mang trong mình nhiều dòng máu. Mỗi lần xuất hiện, các thiên thần nhí luôn khiến người đối diện trầm trồ, xuýt xoa bởi vẻ đẹp không thể trộn lẫn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện thú vị về một cô gái Châu Phi kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc.

Cô gái được gia đình chồng nhân xét là xinh đẹp và giỏi giang. Khi cô có thai, cả gia đình đều đinh ninh đứa nhỏ sẽ thừa hưởng nước da ngăm của mẹ. Ai ngờ đứa bé khi chào đời lại có làn da trắng trẻo giống bố, đôi mắt to tròn và mũi cao như mẹ.

Ngoại hình của đứa trẻ khiến người bố xúc động đến mức thốt lên rằng: "Gen của bố mạnh dữ vậy sao?". Ai nấy đều cho rằng cô bé này thật may mắn khi thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Mẹ Châu Phi lấy chồng Trung Quốc sinh ra con có làn da trắng hồng - Ảnh: The Sun

Ngoại hình của đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: The Sun

Ai nấy đều dự đoán em bé lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp - Ảnh: The Sun

Những hình ảnh dễ thương của em bé lai nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Ai nấy đều cho rằng lớn lên bé gái sẽ rất xinh đẹp: "Lớn lên nhớ thi hoa hậu nha con ơi"; "Sau này thành đại mỹ nhân chắc luôn"; "Mắt và mũi giống mẹ, làn da lại giống bố. Chọn hết nét đẹp của bố mẹ rồi con ơi"; "Dễ thương quá"; "Ngắm hoài không chán luôn"...

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