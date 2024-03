Luật sư của A. cho biết: “Về tội cố ý giết người, việc giết người không phải do cố ý và vô tình”, đồng thời nói thêm "muốn biết tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân, tiến trình điều trị và những hậu quả sau này tại thời điểm kháng cáo".

A. thừa nhận toàn bộ tình tiết cáo trạng trong phiên tòa sơ thẩm nhưng kháng cáo với lý do mức án 50 năm tù là quá nặng.

Theo yêu cầu của A., tòa án đã quyết định tiến hành điều tra tuyên án về tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân, tiến độ điều trị và quá trình phục hồi.

A. dùng hung khí đâm C. nhiều nhát khiến C. ngã gục tại chỗ - Ảnh: Chụp màn hình bản tin đài KBS

A. đã bị bắt và bị truy tố về tội đe dọa và làm bị thương B., một phụ nữ 23 tuổi (vào thời điểm xảy ra vụ việc), bằng vũ khí và âm mưu tấn công tình dục cô trong một studio ở Buk-gu, Daegu vào khoảng 23h ngày 13/5/2023.

A. đang đi loanh quanh trong khu dân cư thì đi theo B. đang một mình vào tòa nhà rồi đột nhập vào studio. Bạn trai của B. là C. đang hút thuốc bên ngoài tòa nhà nghe thấy ồn ào liền chạy vào ngăn cản A. và xảy ra xô xát, A. dùng hung khí đâm C. nhiều nhát khiến C. ngã gục tại chỗ rồi bỏ chạy. A đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nạn nhân trình báo.

Thời điểm gây án, A. cải trang thành tài xế giao hàng, đang tìm kiếm mục tiêu thì phát hiện B. đi ngang qua liền đi theo và thực hiện “tội ác ngoài ý muốn”.

Hậu quả của hành vi phạm tội của A. là khiến B. bị tổn thương dây thần kinh ở cổ tay, C. bị tổn thương não dẫn đến thương tật vĩnh viễn.

Ở phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, cơ quan công tố đề nghị mức án 30 năm tù cho A. nhưng tòa tuyên án A. mức án cao nhất, 50 năm tù giam.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18/4.