Mới đây, các phương tiện truyền thông rúng động trước clip ngắn ghi lại cảnh một nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trong phòng ký túc xá. Ngay sau khi được đăng tải, cảnh sát địa phương lập tức tiến hành điều tra vụ việc.

Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân bị 7 bạn nữ khác vây quanh và bị tát liên tục vào mặt. Vừa tát, nữ sinh này vừa nói: "Ai bảo mày nhiều chuyện làm gì để phải lãnh hậu quả như ngày hôm nay. Mày xấu tính thì phải chịu đi". Trong lúc nạn nhân bị hành hung, những người xung quanh cười đùa vui vẻ, thậm chí còn đếm xem có tổng cộng bao nhiêu cái tát.

Nữ sinh bị tát liên tiếp vào mặt đến chảy máu miệng - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, các nữ sinh còn lại thi nhau giẫm chân lên lưng và đầu nạn nhân một cách khoái chí. Cuối cùng, cô bé tội nghiệp bị đá lăn đất, đạp vào lưng và bắt quỳ xuống xin lỗi.

Theo điều tra, vụ việc xảy ra vào ngày 3/1, tại một trường cấp 2 ở huyện Ninh Đô, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). 7 nữ sinh trong clip nghi ngờ nạn nhân mách thầy giáo về việc mình hút thuốc nên đã xông vào phòng ký túc xá trả thù. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nạn nhân bị chấn thương nhiều chỗ trên mặt và cơ thể.

Nạn nhân bị bạn học giẫm chân lên đầu không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc sự việc diễn ra, một nữ sinh trong số đó đã dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên trang cá nhân, sau đó clip này mới được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Sáng ngày 4/1, nhà trường nơi các nữ sinh đang theo học đã đưa sự việc ra Hội đồng kỷ luật. 3 nữ sinh ra tay mạnh nhất bị tạm giữ để điều tra, 4 em còn lại bị phê bình khiển trách. Nữ sinh bị đánh cũng được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe và điều trị tâm lý.

Nữ sinh bị chấn thương nhiều chỗ trên mặt và cơ thể - Ảnh cắt từ clip

Rất đông cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của các nữ sinh trong clip trên: "Không thể tin nổi các em lại hành xử dã man như vậy. Nhà trường và pháp luật hãy xử lý thật nghiêm để chấm dứt nạn bạo lực học đường", "Không nói thì chẳng ai nghĩ đây là học sinh cấp 2, hành vi này quá côn đồ và bạo lực", "Phụ huynh nhìn cảnh này không biết sẽ đau lòng cỡ nào", "Các em bị bắt nạt nên biết cách bảo vệ mình, ít ra cũng phản kháng chứ đừng cố chịu trận như vậy".