Bạn nam chỉ biết ôm mặt khóc xin tha khi bị nhóm các nữ sinh dùng tay, chân đánh đập và đạp vào người liên tục. Vài học sinh đứng gần đó thản nhiên dùng điện thoại quay lại, đồng thời lớn tiếng dọa giết nếu nạn nhân dám chống lại.

Sáng nay (9/1), mạng xã hội xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Dù nam sinh ôm đầu khóc lóc và liên tục xin tha nhưng nhóm bạn vẫn hành xử vô cùng quá khích. Nam sinh bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng rồi quay clip đăng lên Facebook - Ảnh cắt từ clip Theo hình ảnh trong clip, bạn nam bị nhóm các nữ sinh dùng tay, chân đánh đập và đạp vào người liên tục. Nam sinh yếu thế chỉ biết ôm mặt khóc xin tha, không hề dám phản kháng gì. Trong lúc sự việc diễn ra, vài học sinh đứng gần đó thản nhiên dùng điện thoại quay lại, đồng thời lớn tiếng dọa giết nếu nạn nhân dám chống lại.

Nam sinh bị bạn túm tóc đánh - Ảnh cắt từ clip thậm chí đạp vào người vô cùng dã man - Ảnh cắt từ clip Sau khi xem clip, rất đông cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu nhà trường, chính quyền địa phương can thiệp xử lý vụ việc: "Nữ sinh đánh nhau thì thấy nhiều rồi nhưng lần đầu thấy nam sinh bị một nhóm nữ đánh đập dã man đến vậy", "Học sinh bây giờ hành xử côn đồ quá, nhà trường cần xử lý nghiêm", "Pháp luật cần can thiệp xử lý nghiêm khắc nếu không nạn bạo lực học đường sẽ ngày càng gia tăng". Nam sinh tội nghiệp để mặc bạn bắt nạt, không dám chống trả - Ảnh cắt từ clip Nam sinh bị đánh là người rất hiền nên thường xuyên bị bắt nạt - Ảnh cắt từ clip Theo thông tin ban đầu, nam sinh bị đánh trong clip trên tên T.A.H (SN 2004, học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn xã Chánh An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Ba nữ sinh đánh em H. là bạn cùng lớp, thành tích học tập kém và thuộc diện học sinh cá biệt. Trong khi đó, H. là người ngoan hiền nên rất hay bị các bạn bắt nạt.

Ông Trương Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Chánh An cho biết, sự việc xảy ra khoảng 1 tuần trước, phía nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh này lên làm việc, đồng thời yêu cầu 3 em nữ làm bản cam kết không tái phạm.

Nữ sinh lớp 8 bị các bạn bắt quỳ gối, đánh đập dã man trong nhà vệ sinh Clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn bắt quỳ trên nền nhà vệ sinh rồi đánh đập dã man khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đồng thời yêu cầu nhà trường vào cuộc giải quyết sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-long-nam-sinh-om-mat-khoc-xin-tha-khi-bi-nhom-ban-nu-chan-duong-danh-dap-doa-giet-266049.html