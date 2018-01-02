Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau clip ghi lại cảnh một nhóm người kéo tới shop quần áo, cầm nón bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu chủ shop do con gái mình bị vạch mặt ăn cắp trên Facebook. Hành động này gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị công an vào cuộc xử lý vụ việc.

Theo người đăng tải sự việc, trước đó 1 ngày, chủ shop thời trang bắt tại trận một cô gái trẻ có hành vi ăn cắp tại shop. Cô gái này đã xin lỗi và tỏ ra ăn năn hối cải, xin một cơ hội sửa sai nên bà chủ quyết định không báo công an. Tuy nhiên, vì muốn những cửa hàng khác cảnh giác nên chủ shop đã đăng clip ghi lại hành vi trộm đồ và ảnh cá nhân của cô gái trẻ lên Facebook. Sau đó, phía gia đình cô gái đã gọi điện xin gỡ ảnh xuống. Tuy nhiên, vì không được chấp thuận nên cha mẹ cô kéo người đến tận cửa hàng, dùng nón bảo hiểm đánh nhiều nhát vào đầu người chủ.

Con gái bị "bóc phốt" ăn cắp trên Facebook, cha mẹ kéo người đến đánh chủ shop - Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, người chủ chạy vào trong nhà, mang dao ra dọa. Hai bên xảy ra xô xát, cãi vã lớn khiến những người khách đang mua hàng vô cùng hoảng sợ. Cuối cùng, nhóm người ra về, chủ shop cũng hạ cửa cuốn xuống để ngăn đám đông quay lại phá phách.

Chủ shop mang dao ra "dằn mặt" nhóm người vừa đánh mình - Ảnh cắt từ clip

Sự việc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động của nhóm người trên là hoàn toàn sai trái, đã không biết cách dạy con còn hành xử côn đồ, thiếu văn hóa. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng phía cửa hàng vì câu like mà bêu xấu nữ sinh. Dù sao người ta cũng đã hối lỗi, đăng ảnh tố ăn cắp trên Facebook chẳng khác gì hủy hoại danh dự của cô gái trẻ.

Theo một số cư dân mạng, nữ sinh ăn cắp đồ đang học lớp 12 tại Hải Phòng - Ảnh: Facebook

Theo chủ shop, người nhà nữ sinh còn nhắn tin hăm dọa với nhiều lời lẽ khó nghe - Ảnh: Facebook

"Không hiểu sao nhiều người vẫn bênh được hành vi ăn cắp nhỉ. Phạm lỗi lần 1 sẽ có lần 2. Nếu không đăng ảnh lên mạng, cô ta lại tới chỗ khác trộm đồ thì sao?", T.A. bình luận.

"Con bé còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên mới hành động dại dột. Nó cũng xin lỗi rồi, bêu rếu nó trên mạng khác gì hủy hoại danh dự của nó", Y.M. phản bác.

Hầu hết cư dân mạng đều lên án hành vi ăn cắp của cô gái và cách hành xử thiếu văn hóa của phụ huynh - Ảnh: Facebook