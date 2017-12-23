Người đàn ông đuổi theo cậu bé mặc áo xanh, đánh vào đầu, dúi cậu bé ngã xuống đất. Sau đó, dường như chưa đủ hả giận, anh này còn đá túi bụi và bắt cậu quỳ gối giữa đường.

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đánh túi bụi một cậu thiếu niên và bắt cậu quỳ xuống, tự tát vào mặt mình giữa đường khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên các phương tiện truyền thông, cảnh sát đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc.

Clip: Người đàn ông đánh đập túi bụi cậu thiếu niên trên phố

Clip trên được ghi lại bằng camera giám sát của một cửa hàng trên đường phố thuộc quận Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo những hình ảnh trong clip, người đàn ông đuổi theo cậu bé mặc áo xanh, đánh vào đầu, dúi cậu bé ngã xuống đất. Sau đó dường như chưa đủ hả giận, anh này còn đá túi bụi vào người cậu thiếu niên.

Sau khi điều tra rõ nguyên nhân, người đàn ông khai rằng do anh bắt quả tang cậu thiếu niên kia ném đá vào ô tô của mình nên mới hành động như vậy.

Bị bắt quả tang ném đá vào xe người khác, cậu thiếu niên bị bắt quỳ xuống tự tát vào mặt - Ảnh cắt từ clip

Một đoạn video khác được người qua đường ghi lại cho thấy người đàn ông bắt cậu bé quỳ trên đường bên cạnh chiếc xe hơi màu đỏ và ra lệnh cho cậu tự tát vào mặt mình. Một số người dân đã can thiệp và yêu cầu người đàn ông ngừng hành hạ đứa trẻ.

Sau khi được đăng tải lên các phương tiện truyền thông, clip nhận về vô số bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Một số người cho rằng hành động của người chủ xe hơi thật quá đáng, không nên vì lỗi lầm nhỏ mà trừng phạt đứa trẻ như vậy.

Tuy nhiên, hầu hết ý kiến đều ủng hộ cách xử sự của người đàn ông, trong đó bình luận "Cha mẹ không dạy được thì cứ để người khác dạy. Bây giờ ném đá phá phách xe người khác, tương lai cũng có thể vi phạm pháp luật" nhận được hơn 30.000 lượt thích trên Weibo.

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