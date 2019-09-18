Clip ghi lại hình ảnh mẹ đánh con lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, đặc biệt là thái độ của ông bố.

Từ trước đến nay, những vụ việc cha mẹ bạo hành con cái luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mặc dù cơ quan chức năng đã xử phạt mạnh tay nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn còn dùng vũ lực với trẻ. Mới đây nhất trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh mẹ đánh con dã man khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ được cho là mẹ 3 đứa trẻ liên tục dùng roi đánh con mặc kệ lũ trẻ khóc lóc, van xin. Ban đầu, bà ta ngồi cùng một bé gái, bên ngoài còn có một bé trai và một cô con gái nhỏ khác. Trong lúc cô con gái học bài thì người mẹ ngồi kế bên với chiếc gậy trên tay. Bỗng cô bé nói gì đó rồi im lặng. Sau khi người mẹ nhìn người đàn ông quay clip được cho là bố và hỏi nên làm gì, ông ta dửng dưng đáp: “Đánh nó đi”. Người mẹ đánh con tàn nhẫn gây phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip Nghe xong, người mẹ liền vung roi đánh khắp cơ thể con. Bị đau, cô bé liên tục khóc lóc xin tha. Khi con ngã xuống sàn nhà, người mẹ dùng chân đạp liên tục vào người nạn nhân rồi lấy một cây roi khác to hơn để đánh. Sau một hồi đánh đập, bà ta hét lên: “Đủ hay chưa?”. Nghe vậy, ông chồng trả lời: “Đánh nó thêm đi”.

Nghe lời chồng, người mẹ tiếp tục bạo hành con gái. Chưa hết, khi nhìn thấy con gái nhỏ đứng sau cánh cửa, bà ta đã kéo cô bé vào đánh đập. Đoạn clip kết thúc khi người mẹ kéo mạnh đứa con trai nhỏ vào phòng. Nhiều người suy đoán có lẽ em cũng sẽ bị đánh. Mặc kệ đứa trẻ khóc lóc van xin, người mẹ vẫn ra tay tàn nhẫn - Ảnh cắt từ clip Được biết, đoạn clip được chia sẻ trên các diễn đàn tại Malaysia nhưng nhiều người đoán có thể cặp đôi trong clip là người Trung Quốc dựa vào giọng nói. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước sự tàn bạo của cặp vợ chồng này và hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý thích đáng.

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