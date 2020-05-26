Clip bé trai khóc hết nước mắt vì lần đầu được ăn gà rán sau nhiều tháng trời khiến dân mạng vừa thương vừa cười

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cậu bé òa khóc khi được mẹ cho ăn gà rán sau nhiều tháng cách ly vì dịch bệnh khiến dân mạng thích thú.

Gà rán là món ăn yêu thích của trẻ em. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, vì tình hình dịch Covid-19 nên hầu hết các quốc gia đều ra lệnh đóng cửa các cửa hàng. Cậu bé Adam Bin Mohammad Irwan (9 tuổi, sinh sống tại Singapore) cũng là một trong rất nhiều những đứa trẻ phải chịu cảnh “tạm chia tay” món ăn yêu thích.

Mới đây, đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cậu bé khóc sướt mướt khi được ăn gà rán sau một thời gian dài bỗng dưng được cộng đồng mạng quan tâm. Theo đó, vào ngày 10/5 vừa qua, một trong những thương hiệu gà rán lớn nhất thế giới đã mở cửa trở lại nên mẹ cậu bé đã mua về cho con trai và muốn tạo bất ngờ cho cậu bé.

Khi người mẹ về nhà, mang gà vào phòng bếp, cậu bé cũng đang có mặt tại đó. Ban đầu, nhìn thấy túi gà cậu bé đã bỏ chạy vì cho rằng mẹ muốn dọa mình. Tuy nhiên, khi nhận ra đó là món gà rán yêu thích của mình, cậu bé đã nhanh chóng cầm một miếng lên và ăn. Vừa ăn, cậu bé vừa rơi nước mắt. Trong lúc đó, cậu bé cũng không ngừng cảm ơn mẹ.

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cậu bé khóc sướt mướt khi được ăn gà rán gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, mẹ của Adam đã đăng clip lên mạng xã hội. Không lâu sau, clip này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng thích thú trước biểu cảm của cậu bé.

“Nhìn bé khóc vừa hài mà vừa thấy thương, chắc thèm ăn lắm rồi. Gà rán là món khoái khẩu của trẻ em mà, người lớn nhịn còn khó chịu chứ nói chi tới cậu bé 9 tuổi”, K.H bình luận.

“Cậu bé dễ thương ghê, giờ mà mấy bé nhà mình được ăn thì chắc cũng khóc sướt mướt như vậy luôn á. Đúng là trẻ em vô lo, vô nghĩ”, H.A chia sẻ.

Đoạn clip dễ thương này hiện vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn, được cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh bình luận liên tục.

Loạt ảnh hài hước nhất ngày: Bé trai ‘đau khổ’ đứng dưới chân cầu thang lặng nhìn bố bế 'kẻ thứ 3' đi ngủ Loạt ảnh hài hước ghi lại khoảnh khắc cậu bé lặng lẽ đứng dưới chân cầu thang, ngóng theo bóng bố bế “kẻ thứ 3” đi ngủ nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-be-trai-khoc-het-nuoc-mat-vi-lan-dau-duoc-an-ga-ran-sau-nhieu-thang-troi-khien-dan-mang-vua-thuong-vua-cuoi-359673.html